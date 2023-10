Am Sonntag ist auf dem Wasen Schluss. Machen jetzt die Schausteller Urlaub? Wie bringt man Hängebauchschweine unter? Und warum gibt es Pässe auf einem Parkplatz? Der Wochenrückblick.

Hi, ich bin Philipp Pfäfflin und Redakteur im SWR Studio Stuttgart. Im Wochenrückblick geht es dieses Mal ums Schluss machen, neu anfangen und ziemliche Herausforderungen.

Das Cannstatter Volksfest geht am Sonntag zu Ende. Doch was heißt das für die Schaustellerinnen und Schausteller? Müssen sie gleich zum nächsten Fest eilen oder haben sie erst einmal Urlaub? Urlaub im Anschluss an den Wasen? Riesenrad-Betreiber Willi Kipp muss lachen. "Urlaub gibt es in dieser Jahreszeit nicht."

Wenn am Sonntagabend das Riesenrad sich zum letzten Mal drehen wird, dann wartet bereits das Demontage-Team, um noch in der Nacht mit dem Abbau loszulegen. Acht bis zehn Männer werden dann am Start sein. Denn mit 55 Metern Höhe ist das Riesenrad ein Koloss. Drei Tage lang wird es zerlegt und dann mit 22 Sattelschleppern abtransportiert werden - direkt zum nächsten Groß-Event, dem Weihnachtsmarkt im italienischen Florenz.

Willi Kipp scheint das nicht zu stressen. "Ich mache das schon mein Leben lang." Auch seine Frau kommt aus einer Schaustellerfamilie. Zusammen haben sie zwei kleine Kinder: ein zwei Jahre altes Mädchen und einen Jungen, der zehn Monate alt ist. Das Thema Schule spielt noch keine Rolle. Aber Willi Kipp weiß: "Das macht jeder anders: Manche lassen die Kinder bei Pflegeeltern oder geben sie ins Internat, aber der größte Teil nimmt sie mit auf Reisen."

Das ist auch der Plan von Willi Kipp und seiner Frau, schließlich wollen sie die eigenen Kinder nicht nur ab und zu sehen. Das heißt aber auch: Alle paar Wochen müssen die Kinder in eine neue Schule. Eine extra Schaustellerschule wie in Stuttgart gibt es nicht überall, sagt Willi Kipp: "Da ist Stuttgart weit vorne dran."

"Als Schausteller-Kind immer wieder in neue Klassen gehen - da muss man sich überwinden."

Immer wieder in eine neue Klasse kommen, das sei am Anfang nicht einfach. "Da muss man sich überwinden, damit klarkommen", erinnert sich Willi Kipp. Aber irgendwann habe es ihm Spaß gemacht, auch weil er viel herumkam, immer neue Leute kennen lernen konnte. Und wenn ihm mal etwas nicht gefallen hatte, dann wusste er: Es ist schon bald vorbei.

Was immer gleich bleibt, ist die Wohnsituation. Denn der Wohnwagen ist überall dabei. "Das ist ja unser Haus." Gut 70 Quadratmeter groß - Willi Kipp und seiner Familie reicht das. 29 Jahre ist Willi Kipp mittlerweile alt. Schon als Kind wollte er den Betrieb der Eltern weiterführen. Doch dann musste er bereits als Jugendlicher ran. "Mein Vater starb, als ich 15 war." Natürlich hätten die Schwestern, seine Mutter und ein Cousin am Anfang geholfen, aber "einfach war das nicht".

Und Urlaub, gibt es den gar nicht? Doch, sagt der Riesenrad-Betreiber, im Januar oder Februar will er sich mit seiner Familie eine Auszeit gönnen - und in den Urlaub fahren.

Über den Wasen berichtet SWR4 BW am 7. Oktober 2023.

Ein Passant hat zwei Hängebauchschweine in einem Wald in Böblingen entdeckt. Die Tiere waren dort ausgesetzt worden. Die Polizei fand in der Nähe eine Transportbox sowie einen Futtertrog und brachte die Tiere ins Tierheim. Doch was macht ein Tierheim, wenn auf einmal die Polizei mit zwei mächtigen Schweinen vor der Tür steht?

"Wir kamen schon ein bisschen in Stress", gibt der Tierheimleiter Torsten Alzinger zu: Unterstand bauen, Tierarzt rufen und das richtige Futter organisieren. Denn obwohl Schweine eigentlich Allesfresser sind, rührten diese zwei Frischfutter nicht an.

Auch waren die Klauen viel zu lang. Doch um diese zu schneiden, müssen die Tiere sediert werden. Ein Eingriff, für den die ausgesetzten Tiere anfangs nicht stabil genug waren und erst einmal etwas aufgepäppelt werden mussten. Mittlerweile geht es den Tieren ganz gut, so der Eindruck des Tierheimleiters, der immer noch einen künftigen Besitzer sucht. Denn klar ist: Auf Dauer können die Schweine nicht im Tierheim bleiben.

"Die Polizei hat einen Schlüssel fürs Tierheim, kann so Tiere auch mitten in der Nacht vorbeibringen."

Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Tierheim wird es nicht langweilig. Immer wieder sorgen mehr oder weniger exotische Tiere für Abwechslung und neue Herausforderungen. Mittlerweile hat die Polizei sogar einen Schlüssel fürs Tierheim, kann so Tiere in den dortigen Auslauf bringen, ohne jedesmal die Tierheim-Mitarbeitenden herbeirufen zu müssen - zum Beispiel in der Nacht. Manchmal ist die Überraschung am nächsten Morgen groß. Zum Beispiel als vor wenigen Wochen eine Ziege im Auslauf stand.

Und auch mit einer Boa Constrictor mussten Torsten Alzinger und sein Team schon einmal klarkommen. Das war im Winter, das Tier fast starr und unbeweglich. Doch mit der Wärme im Tierheim kam Leben in die Würgeschlange. Alzinger weiß: Wenn Mensch sich falsch verhält, kann es für ihn gefährlich werden. Das gilt für eine Würgeschlange genauso wie für ein mächtiges Schwein oder eine Ziege mit Hörnern. Deswegen steht für den Tierheimleiter fest: "Der Selbstschutz geht immer vor." Das heißt aber auch: "Immer aufmerksam sein, sich ständig neues Wissen drauf schaffen und viel mit Profis telefonieren."

Über die Hängebauchschweine hat SWR4 BW am 4. Oktober 2023 berichtet.

Das Bürgerbüro im Fellbacher Stadtteil Oeffingen (Rems-Murr-Kreis) soll barrierefrei werden. So what? werdet ihr vielleicht denken. Warum extra darüber berichten? Habe ich mich auch erst gefragt, aber dann verstanden, dass das ziemlich überfällig ist.

"Bürgerservice auf dem Parkplatz. Ja, das ist sehr kurios."

Denn bisher konnten Leute, die keine Treppen steigen können, nicht im Bürgerbüro bedient werden. Stattdessen kam jemand vom Amt extra auf den Parkplatz, um sich dort um sie zu kümmern. Den Reisepass auf einem Parkplatz beantragen, sich ummelden oder eine Geburtsurkunde ausstellen lassen? Ja, das ist bislang wirklich so, bestätigte mir Verena Bieg, Leiterin der Stadtteil-Rathäuser Oeffingen und Schmiden. Auch sie findet das "sehr kurios".

Andererseits ist es ein super Service, dass Mitarbeitende der Stadtverwaltung extra mit dem Antrag rauskommen, etwas unterschreiben lassen und dann wieder im Rathaus einscannen. "Eine persönliche Unterschrift vor unseren Augen ist Pflicht", erklärt Verena Bieg. Zwar könnten Menschen aus Oeffingen auch in Fellbach oder im Stadtteil Schmiden in die dortigen - barrierefreien - Bürgerbüros gehen, doch wer das nicht kann oder will, der ist eben auch auf dem Parkplatz vor dem Rathaus willkommen - oder ihm oder ihr wird geholfen, doch die Treppen zu steigen. Ein Traum, wenn man an die Zustände im benachbarten Stuttgart denkt.

Jetzt also die Entscheidung für ein barrierefreies Bürgerbüro. Dafür sollen die ehemaligen Räume der Volksbank umgestaltet werden. Kosten: knappe 400.000 Euro. Geplante Fertigstellung: Frühjahr 2024. Bis dahin werden Menschen, denen die Treppe im historischen Rathaus zu steil ist, weiter auf dem Parkplatz bedient.

Über das Bürgerbüro in Fellbach-Oeffingen hat SWR4 BW am 6. Oktober 2023 berichtet.

