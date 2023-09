Das Ehepaar Romeike aus Bissingen war 2008 in die USA gezogen, da sie die Schulpflicht für ihre Kinder ablehnte und diese selbst unterrichten wollte. Nun droht der Familie die Abschiebung zurück nach Deutschland.

Um ihre Kinder selbst im Home-Schooling zu unterrichten und um so die deutschen Schulpflicht zu umgehen, war das evangelikalische Ehepaar Hannelore und Uwe Romeike aus Bissingen (Kreis Esslingen) 2008 in die Vereinigten Staaten (USA) gezogen. Nun droht ihnen und einigen ihrer Kinder Anfang Oktober die Abschiebung. Ein großer Kreis von Unterstützern versucht das zu verhindern.

Familie aus Bissingen floh vor Schulpflicht in die USA

Da in allen 50 US-Bundesstaaten Home-Schooling erlaubt ist, ersuchte die Familie dort vor 15 Jahren Asyl. Der Grund: Damals wie heute sehen sie in der deutschen Schulpflicht eine Unterdrückung ihrer Religion. Als strenggläubige Evangelikale lehnen sie beispielsweise Inhalte aus Schulbüchern ab, die ihrem Glauben widersprechen. In den USA leben sie seither in Morristown im Bundesstaat Tennessee.

Familie Romeike hat Bissingen an der Teck 2008 in Richtung USA verlassen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Fabian Sommer

Einwanderungsbehörde: Ausweisung Anfang Oktober

Seit ihrer Ankunft durchlief die Familie mehrere Gerichtsverfahren, die ihr Recht auf Asyl prüften. 2014 wurde entschieden, dass die Familie kein Recht auf Asyl in den USA habe, da sie deutsches Recht missachten würde und ihnen keine Verfolgung drohe. Trotzdem wurde die Familie seither auf unbefristete Zeit geduldet. Dafür musste sie sich lediglich regelmäßig bei der Einwanderungsbehörde melden.

US-Medien zufolge sei allerdings bei der jüngsten Kontrolle des Aufenthaltsstatus am 6. September der Familie mitgeteilt worden, dass sie binnen vier Wochen das Land verlassen müsse. Das erklärte ein Sprecher des US-amerikanischen Rechtshilfeverbands HSLDA, der sich für Home Schooling einsetzt und auch die Romeikes berät.

Evangelikale Gruppen unterstützen Familie Romeike

In den USA sorgt der Fall schon seit Längerem für große Aufmerksamkeit. Die republikanische Kongressabgeordnete Diana Harshbarger aus Tennessee hat laut Pressemeldungen einen Entwurf im Parlament eingereicht, der Familie Romeike ein Aufenthaltsrecht gewähren soll. Gleichzeitig läuft eine Petition mit einer entsprechenden Forderung an die US-Bundesregierung für ein Bleiberecht der Familie. Rund 64.000 Menschen haben den Aufruf bereits unterschrieben.

Große Unterstützung dürfte die Familie wohl auch erhalten, da Home-Schooling und evangelikale Strömungen in den USA weit verbreitet sind. Nach Angaben des Public Religion Research Instituts machen weiße Evangelikale in den USA rund 14 Prozent der Gesamtbevölkerung aus. Die christliche Glaubensform sieht die Bibel als wortgenaue Glaubensgrundlage. Häufig werden gerade Kinder von Evangelikanen zu Hause unterrichtet. Laut einer Studie des National Home Education Research Institute lernen im ganzen Land 3,1 Millionen Kinder per Home-Schooling.

Schulpflicht in Deutschland gilt nur in Ausnahmefällen nicht

In Deutschland hingegen gilt seit 1919 eine allgemeine Schulpflicht, die in Artikel 7 des Grundgesetzes als staatlicher Erziehungsauftrag festgelegt ist. So hat jedes Kind ab sechs Jahren die Pflicht, aber auch das Recht, die Schule zu besuchen. Ausnahmen sind nur selten erlaubt, beispielsweise bei schweren Krankheiten. Religiöse Gründe gelten nicht als Grund, die Kinder von der Schule zu befreien.

Widersetzen sich Eltern der Pflicht, ihre Kinder zur Schule zu bringen, werden Ordnungsgelder ausgesprochen. Im härtesten Fall können die Kinder den Eltern entzogen werden. Laut Meldungen habe auch Familie Romeike vor ihrer Ausreise Bußgeldbescheide in Höhe von 7.000 Euro erhalten. Hinzu kam die Androhung, dass man ihnen die Kinder entziehen würde. Die Eltern haben ihre damals fünf Kinder selbst unterrichtet.

Immer wieder Klagen gegen Schulpflicht

In Deutschland leben laut einer Studie zufolge rund 1,5 Millionen Evangelikale. Auch hier fordern sie für sich das Rechte in, die Kinder aus religiösen Gründen in den eigenen vier Wänden zu unterrichten. 2006 meldete beispielsweise ein Ehepaar aus Nürtingen ihre drei Kinder von der Schule ab. Die Begründung: den Kindern würde zu viel über die Evolutionstheorie und Gewalt beigebracht werden - und zu wenig über Religion.

2019 klagte eine Familie aus Darmstadt für ein Recht auf Home-Schooling. Damals wurden den Eltern die Kinder entzogen, weil sie diese jahrelang selbst unterrichteten. Der Fall beschäftigte nach mehreren Instanzen sogar den Europäischen Gerichtshof (EuGH). Dieser entschied, dass Eltern ihre Kinder nicht selbst unterrichten dürfen. Die Kultusministerkonferenz (KMK) schätzt, dass bundesweit 500 bis 1.000 Kinder im Home-Schooling unterrichtet werden.

Wird Familie Romeike abgeschoben?

Klar ist: Sollte die Familie Romeike Anfang Oktober tatsächlich abgeschoben werden, ist die Lage kompliziert. So sind zwei ihrer mittlerweile sieben Kinder durch ihre Geburt in den USA offizielle US-Bürger. Zudem sind die zwei ältesten Kinder - ein Sohn und eine Tochter - mit Amerikanern verheiratet. Und sie erwarten selbst Nachwuchs.

Sollte die Ausweisung diesen Herbst noch folgen, steht fest: Ende Oktober bis Anfang November sind noch Herbstferien - zumindest in Baden-Württemberg. Danach beginnt hier wieder der gesetzliche Schulalltag. Für die Kinder der Romeikes würde dann Schulpflicht bestehen.