Das After Work vor dem StadtPalais muss ausfallen, überall in der Stadt sind Baustellen. Wie ist da gerade das Stuttgart-Feeling? Vielleicht kann ein Sneaker Abhilfe schaffen.

Hi, ich bin Deborah Kölz, Redakteurin im SWR Studio Stuttgart. Im Wochenrückblick schauen wir diesmal im Sommerloch auf ein paar Themen aus dieser Woche, die sonst noch nicht so groß rauskamen. Die haben aber das Zeug zum Stuttgart-Feeling:

Stimmungskiller: Nach Teehaus und Palast der Republik, jetzt Stress am StadtPalais

Mit der Fußball-Europameisterschaft und der ganzen Stadt als Stadion war trotz des schlechten Wetters im Juni und Anfang Juli ein richtig schönes Stuttgart-Feeling am Start. Die verschiedenen Nationen haben Stuttgart gefeiert und wir haben den Kessel gefeiert - bei verschiedensten Straßenfesten. Das immer besser werdende Sommerwetter tat sein Übriges - Stuttgart blühte Open Air herrlich auf.

Hoffentlich können die Stuttgarterinnen und Stuttgarter bald wieder in der Sonne entspannen. Leider ist der Schlossplatz während all dem schönen Wetter geschlossen, um nach den vergangenen Events wieder Rasen zu verlegen. dpa Bildfunk picture alliance / Lino Mirgeler/dpa | Lino Mirgeler

Dann Rückschläge: Der Schlossplatz ist ewig gesperrt, weil neuer Rasen verlegt wird. Das "Palais Après", die neuen Donnerstags-Events am StadtPalais mussten wegen Beschwerden schon wieder eingestellt werden. Ein Dämpfer für das neue Stuttgart-Feeling?

Mit Nichten, zum Stuttgart Vibe gehört noch mehr, findet scheinbar der deutsche Schuhhersteller Adidas! Er präsentiert die Lösung: das Stuttgart'24 Feeling einfach stets bei sich tragen - am Fuß mit einem neuen Stuttgart-Sneaker.

Adidas hat vor einigen Jahren schon mal einen Schuh für Stuttgart designed. Er war Teil der City Series, durch die schon London, Madrid, Amsterdam, Wien und viele andere Städte ihren eigenen Sneaker bekommen haben. Der erste war schwarz, rot und gelb - angelehnt an das Wappen von Autohersteller Porsche. Der neue 2024er Schuh hat sich wieder von Stuttgart inspirieren lassen, heißt es auf der Instagram-Seite des Schuhändlers size?. Diesmal sollen die Landschaften rund um Stuttgart wohl die Vorlage gewesen sein.

Adidas Originals City Serie: Stuttgart'24

Well... nicht gerade das, womit wir als Stuttgart Design gerechnet hätten, geben wir zu. Unter dem Post, in dem der Schuh vorgestellt wird, erschienen auch gleich Kommentare wie: "Die Landschaft ist braun?" und "Ich komme aus Stuttgart und wundere mich, für welche Landschaft um die Stadt diese Farben stehen sollen."

Stuttgart-Schuh in rot und braun - Ist das das neue Feeling?

Im ersten Moment geht es mir ähnlich. Wäre ein Treter in Knallrot wie die Gummistiefel der Stuttgart 21 Baustelle, die uns im Bahntunnel immer anlachen, nicht treffender für Stuttgart? Oder eine akkurate Grau-Silber-Kombination zu Ehren des ältesten Fernsehturms Deutschlands? Eine Symbiose aus Rosa und Grün, inspiriert von der Staatsgalerie oder mit Gedanken an die Magnolien im Orient-Garten der Wilhelma: Gold und Rosa? Von allen, die Stuttgart nicht kennen, hagelt es Herzchen-Augen- und Daumen-Hoch-Smilies auf Instagram. Da gefällt das neue Schuhdesign, das es vor allem in Damengrößen gibt.

Seine Farbinspiration hat sich der Stuttgart'24 Adidas-Schuh wohl hier geholt: Der Blick auf die Grabkapelle Rotenberg und die Weinberge rings um Stuttgart-Untertürkheim. dpa Bildfunk picture-alliance/ dpa | Marijan Murat

Kurz verziehe ich die Stirn, weshalb das Porsche inspirierte Design in Männergrößen und das Landschaftsdesign für die Damen ist... aber dann sehe ich ein Foto von der Grabkapelle und den Weinbergen in spätsommerlicher Abendstimmung und verstehe: Das müssen die Designer vor Augen gehabt haben, als sie den Stuttgart'24 Schuh entworfen haben. Jetzt fühle ich es auch! Da kann das Porschedesign gern in Zuffenhausen bleiben, ich nehme die Aussicht über Stuttgart mit einem kühlen Getränk bei Sonnenuntergang vom Württemberg - das gefällt!

Als ein neues Wahrzeichen für das Stuttgart-Feeling bringt sich nun auch noch etwas anderes in Stellung: Beim StadtPalais steht ab jetzt eine Filderkraut-Statue stehen. Gestaltet wurde sie von dem Sand-und-Gold-Künstler Tim Bengel aus Esslingen. Immer wieder hat er sich für seine Kunstwerke vom Filderkraut inspirieren lassen und sogar Trikots für den VfB designt mit Krautmuster. Das Superkraut ist für ihn eine Inspiration. Deshalb wird das Filderkraut in seiner spitzen Form nun schimmernd verewigt.

Die Spitze der Superfoods für Künstler Tim Bengel: Kraut. Und besonders das Filderkraut aus seiner Heimat im Kreis Esslingen. Deshalb hat er daraus eine Statue kreiert. SWR Deborah Kölz

In der Stadt vom Äffle und Pferdle braucht es eben kreative Ideen, was für uns steht. Neben den ganzen Reiterstatuen von württembergischen Königen könnte es ja auch gerne noch mehr Denkmäler und Skulpturen für moderne Wahrzeichen der Stadt geben.

Was Stuttgart aktuell auf jeden Fall aufpeppt, sind die vielen neuen Murals, die aktuell beim PFFFestival entstehen. Immer mehr Hausfassaden werden von internationalen, aber auch von Stuttgarter Künstlerinnen und Künstler großflächig mit diesen Graffitis bemalt. Mit solchen großen Wandbildern, wie man sie auch aus Berlin, Paris, London oder anderen Großstädten auf der ganzen Welt kennt. Und wer weiß, vielleicht bekommen wir den britischen Street-Art-Künstler Banksy auch mal nach Stuttgart gelockt. Jetzt nach Corona ist auf jeden Fall ein neues Stuttgart-Feeling in Town.

