Windpark bei Böblingen: Gemeinderat von Ehningen stimmt überraschend dagegen

Hintergrund: Windkraft in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg gibt es laut Informationen des Landesverbandes WindEnergie 776 Windkraft-Anlagen. Sie machten einen Anteil von 5,3 Prozent an der Stromerzeugung aus. Der Bau von neuen Windrädern stagnierte zuletzt. 2017 wurden noch 123 neu in Betrieb genommen, 2018 waren es nur noch 35, 2019 dann fünf, in 2020 neun, 2021 31 neue Windkraftanlagen, aber im vergangenen Jahr wieder nur fünf (Zahlen vom Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, Stand April 2023). Dabei wurden in den vergangenen Jahren teils mehr Windkraftanlagen genehmigt. 2022 insgesamt 51 (zu 11 in 2021). Die Standortplanung für Windenergieanlagen übernehmen die Regionalverbände, seit 1. Januar 2013 auch Städte und Gemeinden. Ferner ist eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb der Anlagen erforderlich. Natürlich müssen auch Vorgaben bezüglich des Naturschutzes eingehalten werden. Maßgeblich für die Genehmigung ist der sogenannte Windenergieerlass Baden-Württemberg. Dieser regelt die Windkraftnutzung.Lange Zeit galt in Deutschland pauschal, dass beim Bau von Windrädern ein Mindestabstand von 1.000 Metern zu Wohnhäusern einzuhalten ist. Diese Regelung ist seit 2020 unter maßgeblicher Beteiligung von Baden-Württemberg vom Tisch. Die Länder dürfen seither flexibel damit umgehen. In Baden-Württemberg wird mit einem Richtwert von 700 Metern gearbeitet.