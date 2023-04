Noch sind die Schüsse rund um Stuttgart nicht aufgeklärt. Die Polizei setzt deswegen weiter auf groß angelegte Personen- und Fahrzeugkontrollen - auch an diesem Wochenende.

Mehr als 100 Polizistinnen und Polizisten haben in der Nacht auf Sonntag 150 Personen und Fahrzeuge kontrolliert. Wie das Landeskriminalamt (LKA) mitteilte, fanden diese in Stuttgart sowie in den Kreisen Esslingen, Göppingen und Ludwigsburg sowie in Ulm statt.

Polizeikontrolle: Mann verletzt zwei Beamte

In Nürtingen (Kreis Esslingen) leistete ein Mann bei seiner Kontrolle Widerstand und verletzte zwei Beamte des Polizeipräsidiums Einsatz, teilte das LKA weiter mit. Die Kontrollen an diesem Wochenende waren nicht die ersten im Zusammenhang mit Schüssen im Großraum Stuttgart. So wurden beispielsweise vor einer Woche rund 200 Personen kontrolliert.

Um die Hintergründe der Schüsse in der Region Stuttgart aufzuklären, arbeitet das Landeskriminalamt mit den Polizeipräsidien Ludwigsburg, Reutlingen, Stuttgart und Ulm zusammen.

"Die Präsenz- und Kontrollaktionen sind wichtige Bausteine, um die Fälle lückenlos aufzuklären."

Zwischenzeitlich sitzen drei Männer in Untersuchungshaft. Zwei Tatverdächtigen wird vorgeworfen, die Tat am 2. April in Plochingen begangen zu haben. Ein weiterer Tatverdächtiger soll am 17. März in Stuttgart-Zuffenhausen an der Schussabgabe beteiligt gewesen zu sein.