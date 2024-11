Feuer auf der A8: Fahrer lenkt brennenden Bus auf den Standstreifen

per Mail teilen

Am Mittwoch ist auf der A8 beim Dreieck Leonberg ein Linienbus in Brand geraten. Die Autobahn wurde zeitweise gesperrt. Autofahrer brauchten viel Geduld.

Die Feuerwehr ist um kurz nach 6 Uhr am Mittwochmorgen zu einem brennenden Linienbus auf der A8 in der Nähe von Sindelfingen im Kreis Böblingen gerufen worden. Wie die Polizei mitteilte, soll ein technischer Defekt für den Brand verantwortlich sein.

Niemand verletzt, aber 40.000 Euro Sachschaden

Obwohl der Bus bereits gebrannt hat, konnte der Busfahrer das Fahrzeug noch auf den Standstreifen rangieren und sich selbst in Sicherheit bringen. Da nur er sich zu diesem Zeitpunkt im Bus befand, wurde bei dem Brand niemand verletzt. Der Linienbus ist laut den Angaben vollständig ausgebrannt und ein Totalschaden. Der Sachschaden wird von der Polizei auf rund 40.000 Euro geschätzt.

Die Autobahn zwischen dem Kreuz Stuttgart und dem Dreieck Leonberg musste wegen des brennenden Busses voll gesperrt werden. KS-Images.de/Andreas Rometsch

Kilometerlanger Stau von Leonberg bis hinter Stuttgart

Zwischenzeitlich mussten alle Spuren der A8 in Richtung Karlsruhe an der Raststätte Sindelfinger Wald gesperrt werden. Nach einer guten Stunde konnten zumindest zwei Spuren wieder freigegeben werden. Einsatzkräfte der Feuerwehr und Bergemanager sind derzeit noch vor Ort. Bis der Bus abgeschleppt werden kann, wird es laut Polizei noch einige Stunden dauern. Autofahrer müssen sich auch im weiteren Tagesverlauf auf Staus in diesem Bereich einstellen, heißt es von der Polizei.