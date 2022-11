Neubaustrecke Wendlingen-Ulm bekommt schnellen Nahverkehr

Über die Bahn-Neubaustrecke Wendlingen-Ulm sollen künftig auch schnelle Regionalzüge fahren. Der Verkehrsvertrag ist am Mittwoch unterzeichnet worden - an einem ungewöhnlichen Ort.

Durch die Neubaustrecke mit dem Regionalhalt in Merklingen auf der Schwäbischen Alb rücke Baden-Württemberg näher zusammen, sagte Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) bei der Vertragsunterzeichnung in Stuttgart. Für die DB Regio Baden-Württemberg war Regionalleiter David Weltzien vor Ort. Der Verkehrsvertrag wurde in einem der Eisenbahnwagen unterschrieben, die in gut eineinhalb Wochen auf der Neubaustrecke den Betrieb aufnehmen sollen. Die Bahn-Tochter DB Regio wurde durch den Vertrag beauftragt, auch Nahverkehrzüge auf der Neubaustrecke Wendlingen-Ulm fahren zu lassen, die am 11. Dezember in Betrieb genommen wird.

Ab 11. Dezember: IRE mit Tempo 200 auf der Neubaustrecke

Mit dem Fahrplanwechsel und der Inbetriebnahme am 11. Dezember wird zusätzlich zum Fernverkehr einmal in der Stunde auch ein Regionalzug fahren und in Merklingen halten.

Laut Bahn werden auf der Neubaustrecke Züge aus bereits für die Schnellfahrstrecke München-Nürnberg umgebauten IC-Wagen eingesetzt. Die Lokomotiven sind mit dem neuen Europäischen Zugsicherungssystem ETCS ausgerüstet. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 200 Stundenkilometern wird der neue Interregioexpress (IRE) zu den schnellsten Regionalzügen Deutschlands gehören.