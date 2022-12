Frontalzusammenstoß in Stuttgart: Baby bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Stuttgart sind am Freitagabend fünf Menschen verletzt worden, vier davon sind Kinder. Ein Autofahrer war in den Gegenverkehr geraten.

Vier Kinder und eine 35-jährige Frau sind bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Stuttgart verletzt worden. Unter ihnen sind ein sieben Monate altes Baby und ein sieben Jahre altes Kind: Sie wurden bei dem Unfall am Freitagabend schwer verletzt, so die Polizei.

Unfallursache unklar - Polizei ermittelt

Sie alle waren in einem Van mitgefahren, den ein 46-jähriger Fahrer am späten Freitagabend durch die Löwentorstraße in Richtung Stuttgart-Münster lenkte. Auf Höhe der Stadtbahnhaltestelle "Hallschlag" sei der Fahrer laut Zeugenberichten in den Gegenverkehr geraten und frontal mit dem Sport-SUV eines 25-Jährigen zusammengestoßen, heißt es von der Polizei. Die Verletzten wurden mit dem Rettungddienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Löwentorstraße war zeitweise voll gesperrt. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, wird jetzt ermittelt.