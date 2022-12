Mann wird in Stuttgart von Stadtbahn erfasst und stirbt

per Mail teilen

In Stuttgart ist am Freitagabend ein Mann von einer Stadtbahn erfasst und tödlich verletzt worden. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Bei einem Unfall mit einer Stuttgarter Stadtbahn ist am Freitagabend ein Mann tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der 47-Jährige an der Haltestelle "Stadtbibliothek" zwischen zwei Waggons der Linie U15 gefallen. Warum, ist noch unklar.

Als die Bahn in Richtung Hauptbahnhof abfuhr, erfasste sie den Mann. Ersthelfer und Rettungskräfte versuchten ihn sofort wiederzubeleben. Er erlag aber noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen, so die Polizei. Der Bahnverkehr war rund zweieinhalb Stunden lang gesperrt.

Genaue Unfallursache noch unklar

Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls mit der Stadtbahn in Stuttgart aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.