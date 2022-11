per Mail teilen

Bei einem Auffahrunfall auf der A8 bei Gruibingen sind vier Lastwagen ineinander gefahren. Ein Mensch starb. Derzeit wird der Verkehr um die Unfallstelle herumgeleitet.

Bei dem Unfall auf der A8 bei Gruibingen ist nach Angaben der Polizei ein Lkw-Fahrer ums Leben gekommen. Ein Fahrer konnte sich demnach selbst aus seinem Lkw befreien. Wie es um die zwei weiteren Beteiligten steht, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Autos seien ersten Erkenntnissen zufolge nicht beteiligt gewesen. Einsatzkräfte seien an der Autobahn vor Ort, sagte der Sprecher. Die Lkw waren an einem Stauende ineinander gefahren. Während der Bergungsarbeiten wird der Verkehr in Richtung Stuttgart um die Unfallstelle herumgeleitet. Der Verkehr staut sich auf mehrere Kilometer.

Über die aktuelle Lage auf der A8 informieren auch die SWR-Verkehrsmeldungen:

Folge-Unfall im Stau bei Aichelberg

Infolge des Staus durch den schweren Lkw-Unfall ereignete sich laut Polizei am Mittwochvormittag ein weiterer Auffahrunfall: Bei Aichelberg (Kreis Göppingen) habe eine Autofahrerin das Stauende zu spät erkannt und habe bei einem Ausweichmanöver einen Lkw und mehrere Autos gestreift. Die Unfallverursacherin wurde laut Polizei leicht verletzt. Die Abschlepp- und Einsatzmaßnahmen bei Aichelberg seien bereits abgeschlossen.

Bereits am frühen Morgen Unfall auf A8 bei Kirchheim/Teck

Bereits am frühen Mittwochmorgen hatte sich auf der A8 ein Unfall ereignet: Es hatte bei Kirchheim/Teck gekracht. Der Rückstau reichte bis nach Gruibingen - dort passierte der Folgeunfall mit den vier Lkw. 7Aktuell.de

Der lange Stau bis nach Gruibingen, an dessen Ende sich der schwere Lkw-Unfall mit einem Toten ereignet hat, hatte sich am Mittwochmorgen gebildet, weil sich zunächst bei der A8-Ausfahrt Kirchheim/Teck ein Unfall ereignet hatte. Die A8 Richtung Stuttgart war hier bereits am frühen Morgen hier kurzzeitig voll gesperrt gewesen.