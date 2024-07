per Mail teilen

In Albershausen (Kreis Göppingen) sind ein Auto und ein Motorrad zusammengestoßen. Ein junger Mann ist dabei noch vor Ort ums Leben gekommen.

Am Mittwochvormittag ist ein Motorradfahrer auf der B297 von Albershausen in Richtung Schlierbach gefahren, als er mit einem Auto zusammengestoßen ist. Laut Polizeiangaben hatte der 22-Jährige mit seinem Motorrad auf der Bundesstraße Vorfahrt, als ein 53-Jähriger mit seinem Auto auf die Bundesstraße fuhr. Der junge Motorradfahrer starb noch am Unfallort.

Beide haben wohl noch gebremst

Obwohl beide wohl noch bremsten, kam es zu einer Kollision, so die Polizei. Der 22-Jährige stürzte von seiner Maschine und wurde tödlich verletzt. Wiederbelebungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Wie der Unfall genau passiert ist, soll nun ein Gutachter herausfinden.