Wer darf auf dem Schlossplatz und dem Ehrenhof des Neuen Schlosses feiern? Die Fans des Fußballs oder die Jazz Open-Fans? Oder gibt es eine Lösung für beide Gruppen?

Um den Stuttgarter Schlossplatz gibt es Streit zwischen der Stadt Stuttgart und dem Veranstalter der Jazz Open. Zur Fußball-EM 2024 soll der Platz wieder zur Fanmeile mit Public Viewing werden. Aber auch die internationale renommierten Jazz Open sollen wieder stattfinden, direkt nach der EM.

Bisher gibt es eine Zusage des zuständigen Finanzministeriums für das Fanfest auf dem Schlossplatz und für die Jazz Open, die traditionell im Ehrenhof des Neuen Schlosses stattfinden. Der Ehrenhof gehört nicht zum Schlossplatz dazu, sondern ist Teil des Neuen Schlosses.

Stadt Stuttgart will auch den Ehrenhof fürs WM Fanfest

Die Bilder des Sommermärchens der WM 2006 und deren internationale Strahlkraft hatte die Stadt Stuttgart vor Augen, als sie letzten Sommer ihre Ideen für ein großes Fanfest auf dem Schlossplatz präsentierte. Beste Werbung für Stuttgart und die Schwaben. Das Finanzministerium als Vermieter sagte den Schlossplatz zu.

Die Jazz Open, das zweitgrößte europäische Jazzfestival, feiern 2024 ihren 30. Geburtstag mit internationalen Stars. Sie starten ein paar Tage nach dem EM-Finale im Ehrenhof des Neuen Schlosses. Das Problem dabei: Der Aufbau der Bühne dauert zehn Tage, beginnt also genau in der Zeit der Viertelfinalspiele. Eines findet am 5. Juli 2024 in Stuttgart statt.

Gespräche wurden bereits 2022 geführt

Nachdem klar war, dass es zu Terminkollisionen kommen würde, hatte das Land bereits 2022 Gespräche mit allen Beteiligten geführt. Im Ergebnis wurde der Stadt der Schlossplatz zugesagt, ohne den Ehrenhof. Den bekamen die Jazz Open. Das sieht die Stadt Stuttgart heute anders. Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) forderte, die Jazz Open sollten auf einen anderen Ort ausweichen. Der Bühnenaufbau störe das Fanfest und verstelle den Blick auf das Neue Schloss.

Bisher hat die Stadt einen Kompromissvorschlag des Landes abgelehnt, die Jazz Open-Bühne zu Beginn der EM aufzubauen und von Anfang an als Ort fürs Public Viewing mitzunutzen. Bliebe es bei den Planungen, wäre das Public Viewing quasi mit den Viertelfinalspielen beendet. Ein "massiver Imageschaden für die Landeshauptstadt", findet der OB.

"Es wäre ein Trauerspiel, wenn das Public Viewing in Stuttgart mit dem Viertelfinale der Europameisterschaft enden müsste."

Jazz Open-Veranstalter prüften Verschiebung

Jedoch war nie die Rede davon, dass das Fanfest endet, sobald die Jazz Open aufbauen. Der Promotor der Jazz Open, Jürgen Schlensog, hatte sogar geprüft, ob sich das Jazz-Festival verschieben ließe. Doch dann wären die Jazz Open aus dem internationalen Festivalkalender gefallen. Also keine Option.

Full House bei den Jazz Open vor der Kulisse des Neuen Schlosses 2022 JazzOpen2022__Foto_ReinerPfisterer_Opus

Schlensog hatte bisher auf eine einvernehmliche Lösung im Hintergrund gehofft, sich nach Noppers Äußerung dann aber doch zu Wort gemeldet. Wie die Stadt Stuttgart mit den Jazz Open umgehe, sei eine Schande, sagte er. "Was ist von Politikern zu erwarten, deren Höhepunkt im Anstechen eines Fasses besteht?"

Streit wird zur Provinzposse

In der Folge haben sich die Fronten verhärtet: Es gibt gegenseitige Vorwürfe und eine sehr unterschiedliche Sicht der Dinge. Die Stadt beharrt auf dem Konzept Fanfest auf dem Schlossplatz plus Ehrenhof. Doch entgegen der Annahme der Stadt gab es laut Finanzministerium keine verbindliche Zusage für Schlossplatz plus Ehrenhof, der ja nicht Teil des Schlossplatzes ist.

Die Jazz Open haben inzwischen internationale Künstler gebucht, ihre Planung ist abgeschlossen. Die genehmigungsfähigen Pläne liegen bereits seit Oktober 2022 im Finanzministerium. Die Stadt wiederum sagt, sie habe ihre Planung bereits im Sommer 2022 eingereicht. Fakt ist allerdings: eine genehmigungsfähige Planung der Stadt liegt dem Finanzministerium tatsächlich erst seit zwei Tagen vor.

Dieses Konzept sieht vor, 25.000 Zuschauerinnen und Zuschauer auf dem Schlossplatz zuzulassen. Wäre der Ehrenhof dabei, gäbe es nur geringfügig mehr Plätze. Doch die Stadt will genau das und den freien unverstellten Blick auf das Neue Schloss. Am Mittwoch gab es einen erneuten Vermittlungsversuch mit allen Beteiligten.

Beide Veranstaltungen könnten stattfinden

Nach diesem Gespräch teilte der Sprecher von Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne), Sebastian Engelmann, mit, dass beides stattfinden könnte, Fanfest und Jazz Open. Und dass damit die große Chance bestünde, die beiden hintereinander stattfindenden Veranstaltungen zu einem "einmaligen kulturellen und sportlichen Event zu verbinden".

Am Freitag treffen sich alle noch einmal. Ein möglicher Kompromiss: Die Jazz Open verschieben den Bühnenaufbau noch einmal um einen Tag. Damit wären die Viertelfinalspiele mit Blick auf das Neue Schloss gesichert.