Krönung von König Charles III. - Public Viewing in Stuttgart

Auch die Stuttgarter feiern die Krönung von König Charles III. The English Tearoom im Heusteigviertel serviert beim Public Viewing stilvoll Tee und Gebäck.

Millionen Menschen haben die Krönung von König Charles III. im Fernsehen verfolgt. Klein aber fein ging es im Stuttgarter Heusteigviertel beim Treffen vor dem Bildschirm zu. Gut ein Dutzend Gäste des English Tearoom haben die majestätischen Momente miterlebt.

Ist die Monarchie noch zeitgemäß?

Lynn ist in London geboren und Verkäuferin und Beraterin im Tearoom. Sie war schon in allen Ländern, aus denen der Tee kommt, den sie im Laden verkaufen. Die Krönung von Charles sei in Großbritannien ein heiß diskutiertes Thema. Die Queen sei etwas ganz besonderes gewesen, erzählt Lynn dem SWR und mit dem Tod der Königin sei auch sehr viel verloren gegangen. Die Verbindung zu Charles sei nicht so da.

"Es gibt sehr viele, die die Frage stellen, ob es zeitgemäß ist, dass wir so eine reiche königliche Familie haben."

Lynn meint, heute solle man feiern und nicht so viel diskutieren. Einige Gäste sagen, die Monarchie sei überholt, koste viel und sei aus der Zeit gefallen. Eine Besucherin des Tearoom hat zehn Jahre in London gelebt und fühlt sich mit der englischen Kultur eng verbunden. Die königliche Familie sei Teil des dortigen Lebens, sagt sie. Ob man die Monarchie nun brauche oder nicht sei auch eine Gefühlsfrage. Für sehr viele Leute sei das ein Tag der Freude und der gemeinsamen Identität.

Konzert auf Schloss Windsor

Am Samstagabend fand auf Schloss Windsor ein Konzert statt, die riesige Bühne mit ihren Laufstegen in alle Richtungen war der britischen Flagge nachempfunden. Unter dem Motto "The Big Help Out" (große Hilfe) wird die Bevölkerung dann am Montag (8. Mai) ermuntert, die Freiwilligenarbeit in ihren Gemeinden kennenzulernen. Schule oder Arbeit muss man dafür nicht schwänzen: Die Menschen im Vereinigten Königreich erhalten einmalig einen zusätzlichen Feiertag.