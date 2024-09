Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir hat auf dem Weindorf-Treff in Stuttgart gesagt, welche Eigenschaft für einen grünen Spitzenkandidaten bei der Landtagswahl wichtig ist. Özdemir selbst wäre demnach passend.

Seit Monaten wird in Baden-Württemberg über einen Nachfolger von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) diskutiert. Cem Özdemir (Grüne) gilt schon lange als Favorit darauf. Auf dem Stuttgarter Weindorf hat er dazu kurz, aber deutlich Stellung genommen. Özdemir war Gast beim Weindorf-Treff. Gemeinsam mit VfB-Legende Hansi Müller, Schauspielerin Natalie O'Hara ("Der Bergdoktor") und Weinprinzessin Vivien Jesse stellte er sich den Fragen der Moderatoren Diana Hörger (SWR Studio Stuttgart) und Tom Hörner (Stuttgarter Nachrichten/Stuttgarter Zeitung). Zunächst sagte er mit Blick auf die Landtagswahl 2026: "In Baden-Württemberg wird es ein gutes Angebot geben."

Özdemir: Spitzenkandidat der Grünen in BW sollte VfB-Fan sein

Wenig später sprach er mit Müller über den VfB Stuttgart und sagte über einen möglichen Spitzenkandidaten der Grünen: "Ich fände es klasse, wenn es einer wird, der den hier fest drin hat. Alles andere sieht man." Dabei zeigte er über seine Brust und deutete den roten Brustring, das Zeichen der VfB Familie, an. Wenn es nach Özdemir geht, sollte der Spitzenkandidat also Fan des VfB Stuttgart sein - und Özdemir selbst ist überzeugter Anhänger des Vereins, wurde sogar mal als Mitglied des Aufsichtsrates gehandelt.

Nachfolger von Kretschmann soll Ende des Sommers feststehen

Bereits im Juli hatte Özdemir in der SWR-Sendung "Zur Sache Baden-Württemberg" eine erste Anspielung auf seine Spitzenkandidatur gemacht. "Ich könnte mir vorstellen, dass die Entscheidung auch was mit mir zu tun hat und mit den Grünen Baden-Württembergs zu tun hat und alles andere wird man dann sehen, wenn es so weit ist", sagte er damals. Ministerpräsident Kretschmann hatte angekündigt, dass eine Entscheidung für den Spitzenkandidaten oder die Spitzenkandidatin nach dem Sommer fallen werde.

Weindorf-Treff auf dem Stuttgarter Weindorf vor der Alten Kanzlei

Der Weindorf-Treff findet in diesem Jahr in der Kulturlaube vor der Alten Kanzlei statt. Beginn ist am Dienstag und Mittwoch um 17 Uhr. Gäste bei Diana Hörger und Tom Hörner sind am Dienstag unter anderem der Schauspieler Walter Sittler und Christina Haak (Direktorin des Landesmuseums Stuttgart). Am Mittwoch sind unter anderem SWR1-Moderatorin Stefanie Anhalt, Fernsehmoderatorin Panagiota Petridou und die Hauptdarsteller des Musicals "Tarzan" zu Gast.