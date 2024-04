Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch den Geldautomaten einer Sparkassen-Filiale in Gerlingen gesprengt. Mehr zu Tätern und Beute ist noch nicht bekannt.

Am frühen Mittwochmorgen haben Unbekannte in Gerlingen (Kreis Ludwigsburg) zwei Geldautomaten gesprengt. Die Explosion in der Hauptstraße war so gewaltig, dass die Sparkassen-Filiale erheblich beschädigt wurde. Die Geldautomaten wurden völlig zerstört.

Mehrere Bewohner hatten kurz nach 2 Uhr am Morgen Knallgeräusche gehört und den Notruf gewählt, sagte eine Polizeisprecherin dem SWR. Polizei und Feuerwehr waren daraufhin ausgerückt. "Wir gehen davon aus, dass die Täter zwei Sprengungen ausgeführt haben und dann mit Bargeld aus den Bankautomaten geflüchtet sind", sagte die Sprecherin.

Gebäude der Sparkasse in Gerlingen stark beschädigt

Die Polizei kann derzeit weder sagen, wie viel Geld erbeutet worden ist, noch wie hoch der Sachschaden ist. Bei der Tat soll es keine Verletzten gegeben haben. Bei der Fahndung nach den Tätern war auch ein Hubschrauber im Einsatz. Bislang konnte aber niemand gefasst werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.