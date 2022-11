per Mail teilen

Ein Knall hat die Bewohner in Neuhausen auf den Fildern in der Nacht auf Freitag aus dem Schlaf geholt: Unbekannte haben einen Geldautomat gesprengt. Zurück blieb ein Trümmerfeld.

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Freitag in Neuhausen auf den Fildern (Kreis Esslingen) einen Geldautomaten gesprengt. Ein lauter Knall hat nach Polizeiangaben um kurz nach zwei Uhr die Anwohner in der Marktstraße aus dem Schlaf geholt. Sie sahen noch ein schwarzes Auto mit hohem Tempo davonfahren.

Polizei sucht Täter per Hubschrauber

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, an der auch ein Hubschrauber beteiligt war. Bisher sei die Fahndung allerdings erfolglos. Wie hoch die Beute und der Sachschaden an der Bank sind, konnte die Polizei auf SWR-Nachfrage noch nicht sagen. Die Untersuchungen vor Ort laufen.

Nun sucht die Polizei vor allem Besitzer von Scheunen, deren Gebäude in den letzten Tagen aufgebrochen wurden, um darin ein Fahrzeug unterzustellen.