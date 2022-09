Geldautomat in Gerlingen gesprengt

In Gerlingen ist in der Nacht zum Donnerstag ein Geldautomat gesprengt worden. Die Täter haben nach Angaben der Polizei offenbar Bargeld erbeutet und sind auf der Flucht.

Die Explosion in einem Wohn- und Geschäftshaus in Gerlingen (Kreis Ludwigsburg) ereignete sich laut Polizei gegen 2 Uhr in der Nacht. Die Täter hatten es auf den Bankautomat einer Bankfiliale im Erdgeschoss des Gebäudes abgesehen. Anwohner hatten laute Knallgeräusche gehört und mehrere Menschen flüchten sehen, wie die Ludwigsburger Polizei mitteilte. Demnach seien die Täter mit einem dunklen Auto in Richtung Autobahn weggefahren. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde Bargeld erbeutet. Wie viel, konnte eine Polizeisprecherin noch nicht sagen.

Zerstörter SB-Bereich in der Bankfiliale in der Gerlinger Hauptstraße: Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag den Bankautomat gesprengt und Geld in noch unbekannter Höhe erbeutet. SWR Nicole Freyler

Die Ludwigsburger Polizei suchte in der Nacht mit einem Hubschrauber und großer Unterstützung umliegender Polizeipräsidien nach den Tätern - allerdings ohne Erfolg. An der Bankfiliale entstand ein erheblicher Sachschaden, die Höhe ist noch unklar. Die Statik des Gebäudes sei nicht betroffen.