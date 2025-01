Am Freitag haben Rettungskräfte die Leiche einer jungen Frau in deren Wohnung in Stuttgart-Ost gefunden. Nach Angaben der Polizei deutet vieles auf ein Tötungsdelikt hin.

Eine 25-jährige Frau ist am Freitag tot in ihrer Wohnung in Stuttgart-Ost gefunden worden. Die Polizei geht von einem Verbrechen aus. Die Umstände des Auffindens und die Verletzungen der Frau sprächen dafür, dass sie gewaltsam ums Leben kam, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Demnach fanden Rettungskräfte die Leiche. Zuvor hatten Freunde der Frau sich bei der Polizei gemeldet, nachdem sie die 25-Jährige längere Zeit nicht erreichen konnten. Weitere Details nannte ein Polizeisprecher zunächst nicht. Am Sonntag soll die Leiche obduziert werden. Polizei sucht Zeugen Die Kriminalpolizei Stuttgart hat die Sonderkommission "Chalet" eingerichtet. Zeugen, die am Freitag insbesondere in den Morgenstunden im Bereich der Landhausstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich bei der Kriminalpolizei melden.