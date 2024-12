Leichenfund in Denkendorf: Hat ein Sohn seinen Vater getötet?

In Denkendorf soll ein Sohn seinen Vater getötet haben. Die Leiche des 81-Jährigen wurde laut Staatsanwaltschaft Stuttgart bereits am Montag in der Wohnung des Mannes gefunden.

Ein 49 Jahre alter Mann soll seinen Vater getötet haben. Die Leiche des 81-Jährigen wurde am Montag in dessen Wohnhaus in Denkendorf (Kreis Esslingen) gefunden, wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeipräsidium Reutlingen am Freitag mitteilten. Ein Richter erließ demnach am Donnerstag einen sogenannten Unterbringungsbefehl gegen den Sohn. Der Mann wurde daraufhin in die forensische Abteilung eines Zentrums für Psychiatrie eingewiesen. Polizei entdeckte die Leiche Ein Bekannter des 81-Jährigen hatte die Polizei verständigt, nachdem er den Senior nicht erreichen konnte. Die Beamten fanden daraufhin die Leiche des Mannes in dessen Wohnung. Eine Obduktion ergab Hinweise auf ein Tötungsdelikt. Details zu Hintergründen, Ablauf und Motiv für die Tat konnten die Ermittler zunächst nicht mitteilen. Auch wie lange die Leiche des 81-Jährigen in der Wohnung lag, sagte ein Polizeisprecher nicht. Sie sei jedoch "nicht unmittelbar" gefunden worden.