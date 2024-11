per Mail teilen

Vor knapp zwei Wochen wurde eine 26-Jährige tot im Neckar bei Fellbach gefunden. Jetzt hat die Polizei einen 24-Jährigen festgenommen. Er und die Frau sollen sich gekannt haben.

Nachdem Anfang November eine Frauenleiche im Neckar bei Fellbach (Rems-Murr-Kreis) gefunden worden war, hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Das gab die Polizei am Montag in einer Mitteilung bekannt. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 24-Jährigen aus Gerlingen (Kreis Ludwigsburg). Dieser und die tote Frau kannten sich laut Polizei. Der Mann sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Leiche im Neckar: Polizei gründete SOKO Fluss

Die Obduktion der Leiche hatte ergeben, dass die Frau erstochen wurde. Sie stammte aus dem Großraum Stuttgart und war nach ersten Angaben der Staatsanwaltschaft bereits mehrere Tage tot, bevor die Leiche gefunden wurde.

Rund 30 Polizistinnen und Polizisten der Sonderkomission Fluss ermitteln seitdem in dem Fall. Es wurde auch ein Zeugenaufruf veröffentlicht.

Getötete in Fellbach: Polizei sucht weiter Zeugen

In dem Zeugenaufruf werden Zeuginnen und Zeugen gesucht, die das Opfer, Nicole M., gesehen haben. Nicole M. sei etwa 1,50 Meter groß und habe zuletzt sehr kurze, rasierte, dunkle Haare gehabt. Gesucht werden vor allem Zeuginnen und Zeugen, die Nicole M. am 29. Oktober oder danach gesehen haben. Für die SOKO ist es wichtig, ob die junge Frau alleine oder in Begleitung unterwegs war.

Auch werden Personen gesucht, die in irgendeiner Form Kontakt zu der Frau hatten, sei es persönlich, telefonisch, über Messenger oder Social-Media-Plattformen. Die 26-Jährige könnte im Stadtgebiet Stuttgart, insbesondere im Bereich Marienplatz oder Schlossplatz, in den Stadtteilen Mühlhausen, Hofen, Münster, Hallschlag oder im öffentlichen Personennahverkehr unterwegs gewesen sein, so die Polizei.

Hinweise nimmt die SOKO Fluss unter der Telefonnummer 07151-950 333 entgegen. Beim Zeugenaufruf findet sich auch ein Bild der Frau.