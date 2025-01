Mehrere Hundert Menschen haben in vier Grad kaltem Wasser gebadet. Grund war eine Spendenaktion. Am Ende gab es einen neuen Rekord.

In Stuttgart sind am Samstag wieder mehrere Hundert Menschen in eiskaltem Wasser baden gegangen, um dadurch Spenden für das Kinderhospiz in der Diemershalde zu generieren. Mit jeder Minute, die die Teilnehmer im Eiswasser ausharrten, wurden von Sponsoren Geldbeträge gespendet. Insgesamt 370 Personen sorgten so dafür, dass insgesamt 47.000 Euro zusammen kamen.

Ex-VfB-Profi Timo Hildebrand im Eiswasser

Von dem Geld soll vor allem die sogenannte Geschwisterkindarbeit gefördert werden, damit auch die Geschwister von betroffenen Kindern Unterstützung erfahren können. Das große Eistonnen-Baden findet bereits seit drei Jahren immer Anfang Januar statt.

Schon seit drei Jahren findet immer Anfang Januar in Stuttgart das große Eistonnen-Baden statt. Wer sich ins Eiswasser begibt, sammelt dadurch spenden für das Kinderhospiz in Stuttgart. SWR Frieder Kümmerer

Auch Prominente wie Musicaldarsteller Maximilian Mann und Ex-VfB-Spieler Timo Hildebrand nahmen am Samstag teil. Hauptsponsor ist dieses Jahr ein Unternehmer aus Fellbach (Rems-Murr-Kreis).

Rekord: Eine Stunde in der kalten Tonne

Das Projekt geht auf Feuerwehrmann Severin Frank zurück, der selbst begeisterter Eisbader ist.



Ich habe eine Hospizfamilie im Freundeskreis und ich habe mir gesagt, ich setze das Projekt jetzt ein für die Kinderhospizarbeit in Deutschland.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer stoppen ihre Zeit im vier Grad kalten Eiswasser selbst. Anschließend geben sie ihre Stoppuhren mit ihren Zeiten bei der Wertung ab. Am Ende der Eis-Tonnen-Challenge lag der Rekord an diesem Samstag bei 60 Minuten.