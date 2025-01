An Silvester veranstaltet die DLRG traditionell das Kocherabschwimmen in Schwäbisch Hall. In diesem Jahr schwammen 86 Menschen bei eisigen Temperaturen mit.

Am Dienstag stürzten sich 86 Schwimmerinnen und Schwimmer in Schwäbisch Hall in den Kocher. Unter den Teilnehmenden waren Rettungskräfte und Mitglieder der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Bei minus drei Grad Außentemperatur und vier Grad Wassertemperatur sind sie zwei Kilometer im Fluss geschwommen. Im Anschluss gab es zum Aufwärmen Punsch und Glühwein. Die traditionelle Aktion an Silvester dient der DLRG auch als Training für den Ernstfall. SWR-Reporterin Iris Völlnagel war beim Kocherabschwimmen dabei und hat zwei Teilnehmerinnen getroffen: DLRG: Kocherabschwimmen an Silvester als Training für den Ernstfall Bei der Aktion konnten die DLRG-Kräfte das Schwimmen mit Neoprenanzug im Fluss trainieren. Die Teilnehmerin und DLRG-Rettungsschwimmerin Bianca Wieladt erzählte, dass sie heute zum ersten Mal im Neoprenanzug geschwommen sei. Ein gutes Training also für den Fall, dass jemand aus dem Fluss gerettet werden muss. Mit 86 Teilnehmenden hatte das Schwimmevent der DLRG in Schwäbisch Hall dieses Jahr mehr Zulauf als 2023. SWR Silvester-Tradition: Eisige Temperaturen beim Kocherabschwimmen Das Wasser hatte in diesem Jahr, laut DLRG Ortsverband Schwäbisch Hall, eine Temperatur von nur vier Grad. Auch die Außentemperatur brachte mit minus drei Grad keine Wärme. Die Strömung war dieses Mal nicht so stark. Viele Teilnehmende beim Kocherabschwimmen hatten sich verkleidet, eine Weihnachtsmannmütze auf oder ein aufblasbares Schwimmtier mit dabei. SWR Gegen 10 Uhr starteten die Teilnehmenden mit Neoprenanzügen, lustigen Verkleidungen und aufblasbaren Schwimmtieren im Schwäbisch Haller Stadtteil Steinbach. Als Highlight der Strecke mussten zwei Stauwehre überwunden werden. Nach rund einer Stunden hatte es der Großteil der Schwimmerinnen und Schwimmer geschafft. Zehn Teilnehmende sind unterwegs ausgestiegen.