Kocherabschwimmen 2023 - Gaudi mit ernstem Hintergrund

In Schwäbisch Hall baden am Samstag rund 75 Mutige mit Neoprenanzug und lustigen Accessoires im Kocher. Die Aktion der DLRG zum Jahresende hat eine lange Tradition.

Rund zwei Kilometer ist der Kocherabschnitt lang, den die Schwimmerinnen und Schwimmer der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Samstag abschwimmen wollen. "Mit der Aktion zum Jahresende wollen wir darauf aufmerksam machen, dass wir das ganze Jahr über einsatzbereit sind", sagte Organisator Sebastian Zügel im Vorfeld dem SWR. Besonderes Highlight für die Menschen im Wasser und die Zuschauerinnen und Zuschauer an Land ist die Überwindung der beiden Wehre (Stadtwerke und Ackeranlagen). Am Ende winken in der Stadt Glühwein und Essen an einem Stand der DLRG-Jugend.

Es gab zwar eine Anmeldefrist, wer aber noch mitmachen will und Neoprenanzug, Handschuhe und Füßlinge habe, könne sich auch noch am Aktionstag anmelden, so Zügel. Ab 9 Uhr treffen sich alle, die ins Wasser wollen am Clubhaus des SC Steinbach (Mühlsteige 22). Dann geht es von 10 Uhr bis etwa 11 Uhr in den Kocher. Die Anmeldegebühr beträgt laut Ankündigung 5 Euro.