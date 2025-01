Zuspielerin Pia Kästner ist zurück beim MTV Stuttgart

per Mail teilen

Die 123-malige Volleyball-Nationalspielerin Pia Kästner vom MTV Stuttgart ist ganz aktuell zur Volleyballerin 2024 gewählt worden, obwohl sie ein halbes Jahr verletzt war. Eigentlich wollte sie nach Italien wechseln, doch der Wechsel scheiterte an ihrer Verletzung. Jetzt kehrt die 26-jährige von Schwerin nach Stuttgart zurück, wo sie bereits von 2017-2021 gespielt hatte. In der schwäbischen Landeshauptstadt will sie wieder komplett fit werden und mit dem MTV international spielen