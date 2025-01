Ochsenhausen gewinnt DTTB-Pokal

Das neue Jahr ist erst ein paar Tage alt und schon wird im Tischtennis der erste Titel vergeben. Der Tischtennis-Bundesligist Ochsenhausen will beim Final Four, der Endrunde um den deutschen Tischtennis-Pokal, zum fünften Mal den Cup holen. 5000 Fans sind bei diesem ersten Sporthighlight 2025 in der Arena in Neu Ulm mit dabei