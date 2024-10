per Mail teilen

Erlösender Anruf der Polizei: Der mutmaßliche Einbrecher, der in Korntal-Münchingen zwei Mal in einen Reitstall eingebrochen war, wurde erkannt - anscheinend von seinem Arbeitgeber.

Reitstall-Chef Philipp Hartmeyer ist die Erleichterung am Telefon anzuhören. Nachdem ein Unbekannter zwei Mal auf dem Talhof in Korntal-Münchingen (Kreis Ludwigsburg) eingebrochen hatte, wurde jetzt der mutmaßliche Täter geschnappt. Die erlösende Nachricht kam am Freitagnachmittag telefonisch von der Polizei. Der mutmaßliche Einbrecher sei von seinem Arbeitgeber auf den Überwachungsvideos erkannt worden, erzählt Philipp Hartmeyer im SWR-Interview: "Er hat ihn dann zur Rede gestellt und ist mit ihm zur Polizei gefahren."

Einbrecher sattelte Pferde und versuchte sie zu reiten

Auf Überwachungsvideos war der Eindringling gut zu erkennen - das erste Mal am 29. August, das zweite Mal am 14. Oktober. Beide Male hatte der Mann Pferde gesattelt und versucht, sie zu reiten. Offenbar war er dabei auch vom Pferd gefallen. Auf dem Talhof war die Verunsicherung nach den Vorfällen groß. Nachdem der Unbekannte ein zweites Mal in den Stall eingedrungen war, hatte Philipp Hartmeyer auf eigene Faust eine Belohnung von 500 Euro ausgesetzt. Nachts ruhig schlafen, sei nicht mehr drin gewesen, erzählte er am Donnerstag im SWR-Interview.

Nun können auf dem Talhof alle durchatmen. Laut Polizei sei der Täter einsichtig, erzählt Philipp Hartmeyer. "Er möchte sich auch bei uns entschuldigen und hier mit der Polizei noch einmal vorbeikommen." Die Anzeige gegen ihn bleibe aber bestehen, so der Betriebsleiter. "Weil das, was er gemacht hat, geht einfach nicht." Was den Mann zu den Einbrüchen getrieben hat, ist weiter unklar.

Das war schon echt eine Erleichterung. Jetzt geht mal wieder das ganz normale Leben weiter.

Die getroffenen Sicherheitsvorkehrungen sollen alle bestehen bleiben. Philipp Hartmeyer freue sich jetzt vor allem über eine "Mütze Schlaf". Denn erholsame Nächte seien in den vergangenen Wochen viel zu kurz gekommen.