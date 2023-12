Es ist eine Fantasiereise mit Anfassen! Stars aus Filmen und Serien, professionelle Photos mit den Lieblingen, Autogrammstunden. Das bietet die Comic Convention in Stuttgart.

Ein Wochenende Entertainment auf der Comic Convention kurz "Comic Con" in den Stuttgarter Messehallen: Die zweitägige Veranstaltung lief am Samstag laut Messe sehr gut an. "Wir werden komplett überrannt", sagte der Sprecher. Lange vor Hallenöffnung hätten Comicfans und Cosplayer bereits Schlange gestanden. Allein im Vorverkauf seien 23.000 Karten verkauft worden.

Fans spielen Figuren aus Filmen nach

Sie sehen aus wie wundersame Wesen oder verkleiden sich wie japanische Cartoonfiguren: Beim Cosplay werfen sich Comicfans in aufwendige Kostüme und spielen Figuren aus Mangas, Filmen oder Videospielen nach. Am Samstag und Sonntag sind solche Wesen in Scharen in den Stuttgarter Messehallen unterwegs. "Wir haben alles von Manga-Mädchen bis zu Stormtroopern", sagte der Sprecher der Messe Stuttgart nach dem Auftakt. "Es ist immer wieder erstaunlich, wie viel Mühe sich die Leute geben mit ihren Kostümen."

Premiere für die Star-Wars-Area "Galactic Cantina"

Neben Cosplay und Comics gibt es dieses Jahr in der Landesmesse Stuttgart mehrere Premieren: die Star-Wars-Area "Galactic Cantina" etwa mit einem eigenen Erlebnisbereich oder ein spezieller Bereich "18+ Area" für Erwachsene, in dem man erotische Artprints kaufen kann. Videospielfans können sich auf einer 500 Quadratmeter großen Fläche an 25 Spielstationen austoben. 500 Ausstellerinnen und Aussteller präsentieren ihre Produkte auf der Messe.

Fotos und Autogramme von den Stars

Auch Bekanntheiten aus Film und Fernsehen gehen bei der Comicmesse auf Tuchfühlung mit den Fans, geben Autogramme, posieren für Fotos. Dieses Jahr gibt Christopher Lambert sein Stelldichein, Hauptdarsteller des 80er-Jahre-Kultstreifens "Highlander". Für die Harry-Potter-Fans sind James und Oliver Phelps zu Gast - sie spielten die rothaarigen Zwillinge Fred und George Weasley in den Filmen.