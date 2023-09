Abgefahrene Kostüme bei der Comic Con in Freiburg

Es ist der Treffpunkt für alle, denen Cosplay etwas sagt - für alle Comic- und Anime-Fans. Dieses Wochenende findet zum zweiten Mal die Comic Con in der Freiburger Messe statt.

Bunt, vielfältig und fantasievoll ist es an diesem Wochenende in der Freiburger Messe. Samstag und Sonntag findet hier die Comic Con statt. "Die Messe wird zum Treffpunkt für alle Nerds, Geeks, Cosplayer und Film- und Serienfans, Gamer und Streamer", heißt es von den Veranstaltern. Sie erwarten um die 10.000 Besucherinnen und Besucher.

Eindrücke der Comic Con Freiburg 2023:

Comic Con Freiburg größer als im Jahr zuvor

Einmal so sein wie die Lieblings-Comicfigur. Bei der Comic Con dürfen alle, die wollen, in die Rollen von fiktiven Figuren schlüpfen. Unter den Profis wird das als Cosplay bezeichnet. Aber auch so dreht sich in der Messe alles um Comic und Anime. In diesem Jahr soll die Veranstaltung noch größer sein als im Jahr zuvor. "Die Comic Con ist sehr beliebt", sagen die Veranstalter.

Die Besucherinnen und Besucher erwarten fast 200 Aussteller, Cosplayer aus aller Welt, ein Bühnenprogramm und diverse Workshops, wie einen für die idealen Katzenohren. Außerdem sind auch einige Synchronsprecher dabei, wie Bernd Egger, die deutsche Stimme von Arnold Schwarzenegger.

Wettbewerb: Wer hat das beste Kostüm?

"Die Cosplay Contests sind unsere absoluten Highlights", sagen die Veranstalter der Comic Con Freiburg. Dabei können die Leute ihre Werke zeigen, die sie unter dem Jahr gefertigt haben. "Cosplay Contest" ist ein Wettbewerb, der an beiden Tagen stattfindet. Auf einer Bühne präsentieren Freiwillige ihre Kostüme samt einer kleinen Darbietung. Eine dreiköpfige Jury bewertet den Auftritt. Am Samstag ist es egal, wie viel an dem Kostüm selbst gemacht ist. Am Sonntag muss es zu mindestens 80 Prozent selbstgemacht sein.