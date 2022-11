Mit "Game of Thrones"-Schauspieler: Comic Con in Stuttgart eröffnet

Fantasy-Fans kommen am Samstag und Sonntag bei der Comic Con in Stuttgart voll auf ihre Kosten. Bei der sechsten Auflage trifft man auf viele Künstler und kreative Cosplayer.

Die Comic Con Stuttgart lockt an diesem Wochenende viele tausend Besucherinnen und Besucher auf das Messegelände. Zu Gast sind zum Beispiel einige Schauspielerinnen und Schauspieler: Dean-Charles Chapman, bekannt als Tommen Baratheon aus der Fantasyserie "Game of Thrones", Femi Taylor, die in "Star Wars" die Tänzerin Oola spielte und "Tatort"-Kommissar Cenk Batu, der im echten Leben Mehmet Kurtulus heißt.

James Bond-Gegenspieler zu Gast

Weltstar Mads Mikkelsen wird auch auf der Comic Con erwartet. Er war 2006 bei Daniel Craigs Debüt als James Bond in "Spectre" dessen Gegenspieler. Mikkelsen hatte als einer der wenigen Menschen James Bond mal so richtig am Wickel und ihn mit einem Tau dorthin geschlagen, wo es selbst einen knallharten Agenten am meisten schmerzt. Dafür musste Mikkelsen sterben. Die Rolle als Le Chiffre machte den Dänen weltberühmt. Wer sich mit Mads Mikkelsen treffen und fotografieren lassen möchte, muss tief in die Tasche greifen. Ein halbstündiges "Meet and Greet" mit ihm kostet 499 Euro.

Eis am Stil-Schauspieler gibt Autogramme

Auch der Israeli Zachi Noy, der Johnny aus den "Eis am Stil"-Filmen wird auf der Comic Con erwartet. Dort gibt er Autogramme und macht Selfies mit seinen Fans - allerdings nicht umsonst. Die "Eis am Stil"- Filme feierten zwischen 1978 und 1988 in Deutschland große Erfolge. Der 69-jährige Noy lebt mit seiner Frau Miriam in Tel Aviv. Er hat eine Tochter und einem Sohn und ist auch bereits Großvater.

Einzigartige Neuheit: Queer Avenue

Eine einzigartige Neuheit auf der diesjährigen Comic Con ist die Queer Avenue. Anwesende Drag Queens werden auf einer Bühne aus ihrem Leben und Alltag als Drag erzählen und performen. Mit dabei sind unter anderem Aria Addams und Bambi Mercury.