Galaktische Comic Con Stuttgart: Game, Fun und viel Kommerz

Wie geht man damit um, wenn man den Soundtrack für etwas neues in einer so epischen Reihe wie Star Wars schreiben soll? Das Erbe von John Williams anzutreten ist keine Kleinigkeit. „Einfach ganz frei machen“, sollte sich Komponist Ludwig Göransson dafür.

Wie er es schafft, diesen harten Typen, diesen Kopfgeldjäger in der dunklen Rüstung, den Mandalorianer, lediglich mit einer Blockflöte zum Helden zu machen? Und wie Göransson dabei trotzdem noch eine Hommage an seinen großen Vorgänger einbaut?

Das alles erfahrt ihr in dieser Folge von Score Snacks: The Mandalorian – Kopfgeldjäger mit Blockflöte



Autoren: Malte Hemmerich und Jakob Baumer

Host: Malte Hemmerich

Sprecherin: Henriette Schreurs

Produzent: Jakob Baumer

Line-Producer: Chris Eckardt



Kontakt zur Redaktion: podcasts@swr2.de



Weitere Eckdaten zur Folge:

Serie: The Mandalorian (2019)

Tracks: The Mandalorian, Imperial March

Komponisten: Ludwig Göransson, John Williams