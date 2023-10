Eine Gruppe harrte in Israel aus und ist nun auf dem Heimweg - wohl nur dank eines Zufalls im Hotel. Ihr Schulleiter kritisiert, die Bundesregierung habe zu wenig unternommen.

Der Kreis Esslingen hat dem SWR bestätigt, dass Schüler und Schülerinnen der Jakob-Friedrich-Schöllkopf-Schule aus Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) aus Israel ausgereist sind. Sie wurden demnach über die isländische Hauptstadt Reykjavik ausgeflogen. Grund dafür war, dass der Evakuierungsflug mithilfe der isländischen Behörden zustande kam, wie Schulleiter Jens Kaiser dem SWR berichtete.

Die Schüler landeten am Dienstagmorgen auf dem Flughafen Keflavik in der Nähe von Reykjavik. Nach Angaben des isländischen Ministeriums waren neben der deutschen Gruppe auch 126 Isländer, fünf Menschen von den Färöer-Inseln und vier Norweger in dem Flieger.

Am isländischen Flughafen wurden die Kirchheimer von der deutschen Botschafterin Clarissa Duvigneau empfangen, wie die Deutsche Botschaft auf Facebook mitteilte. "Vielen Dank an die isländische Regierung für schnelle und unbürokratische Hilfe", schrieb die Botschaft.

Gruppe aus Kirchheim von Hamas-Angriff überrascht

Ursache dafür war nach Schulleiter Kaisers Angaben glückliche Fügung durch ein zufälliges Treffen - sonst wäre wohl nur ein Flug kommenden Donnerstag möglich gewesen, dem ursprünglich geplanten Abreisetag. Seit den Angriffen der Terrororganisation Hamas auf Israel am Samstagmorgen befand sich die Schülergruppe in der Stadt Givatayim nahe Tel Aviv.

Kritik an Bundesregierung: Keine extra Flüge aus Israel

Kaiser kritisiert, die deutsche Bundesregierung habe zu wenig unternommen. So habe er zwar mit dem Auswärtigen Amt in Kontakt gestanden. "Der Krisenstab hat sich bei mir gemeldet. Die haben uns auch unterstützt mit verschiedenen Dokumenten", erzählt der Kirchheimer Schulleiter. Er hält den deutschen Behörden außerdem zugute, dass sie beispielsweise in die Ausreise nach Jordanien involviert waren und wohl auch in den Empfang der Schüler in Island.

Darüber hinaus hätte er sich aber gewünscht, dass die Bundesregierung eigene Evakuierungsflüge für Deutsche organisiert, sagte er im SWR. "Ich habe dann auch direkt gefragt, ob denn irgendwelche Evakuierungsmaßnahmen von der Bundesregierung geplant sind, um die deutschen Staatsbürger aus Israel rauszuholen. Und da wurde mir gesagt, dass das momentan nicht geplant ist. Es wird auf die kommerziellen Fluglinien verwiesen. Und ich muss sagen, das fand ich schon sehr enttäuschend."

Treffen in israelischem Bunker führt nach Island

Stattdessen kam der Evakuierungsflug nach Angaben von Kaiser durch einen Zufall zustande. "Bei einem Luftalarm sind unsere Lehrkräfte in dem Hotel in den Luftschutzbunker gegangen und haben dort andere Gäste, die aus Island kommen, kennengelernt", berichtet der Schulleiter.

Eine Isländerin habe sich dann an ihre Regierung gewandt und um Hilfe gebeten. "Und tatsächlich war es dann so, dass die isländische Regierung beschlossen hat, eine Evakuierungsmaschine nach Israel zu schicken, um alle isländischen Staatsbürger auszufliegen. Unsere Lehrkräfte haben dann versucht, dort auch mitfliegen zu dürfen", erzählt Kaiser. Das habe schließlich geklappt.

Was tut das Auswärtige Amt für Deutsche in Israel? Am Dienstagabend wurde aus dem Auswärtigen Amt mitgeteilt, dass die Lufthansa am Donnerstag und Freitag Sonderflüge bereitstellt, um Deutsche aus Israel zurück zu holen. Es soll sich um vier Flüge pro Tag handeln. Insider hatten zuvor berichtet, dass die Behörde die in der Krisenvorsorgeliste ELEFAND registrierten deutschen Staatsangehörigen am Mittwoch darüber informieren wolle, wie die Tickets für die Sonderflüge gebucht werden könnten. Noch nicht registrierte ausreisewillige deutsche Staatsangehörige sollten sich umgehend bei ELEFAND registrieren. Kritik wegen mangelnder Unterstützung Zuvor hatte nicht nur der Schulleiter der Jakob-Friedrich-Schöllkopf-Schule aus Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen), Jens Kaiser, mangelnde Unterstützung durch die Bundesregierung beklagt - auch andere Touristinnen und Touristen sowie Reisegruppen und Schulklassen, die in Israel festsitzen, fühlen sich vom Auswärtigen Amt allein gelassen. Länder wie die Schweiz, Österreich oder Island holen ihre Landsleute nach Hause oder planen das zumindest. Das Auswärtige Amt in Berlin hatte dagegen bisher auf weiterhin bestehende reguläre Flugverbindungen aus Israel verwiesen. Allerdings stoppte die Lufthansa vorübergehend ihre Flüge, zunächst bis einschließlich Samstag. Aus dem Bundesaußenministerium hieß es, es gebe auch die Möglichkeit, Israel auf dem Landweg zu verlassen. Hierzu würde man beraten und informieren, unter anderem über einen verstärkten Telefonpool. Angehörige von Betroffenen berichten, dass der Krisenstab des Auswärtigen Amtes die Ausreise beispielsweise über Jordanien mit Dokumenten unterstützt habe. Diplomatische Bemühungen im Hintergrund Die Mutter der Deutschen Shani Louk, hat an die Regierung appelliert, ihrer Tochter schnell zu helfen. Die 22-Jährige wurde mutmaßlich von der Hamas als Geisel genommen und soll schwer verletzt in einem Krankenhaus im Gazastreifen liegen. Das Auswärtige Amt hat sich zu dem Fall nicht öffentlich geäußert. Es ist allerdings üblich, zu einzelnen, entführten Personen öffentlich nichts zu sagen. Das geschieht zum Schutz der Personen und um Verhandlungen im Hintergrund nicht zu gefährden.

Kirchheimer Schüler verlassen Israel mit dem Bus

"Zunächst einmal war es so, dass der Flug eigentlich über Tel Aviv hätte gehen sollen", berichtet der Kirchheimer Schulleiter. "Das wurde dann aber aus Sicherheitsgründen verlegt, nach Amman in Jordanien." Die Lehrerinnen und Lehrer aus Kirchheim mussten Kaiser zufolge selbst einen Bus organisieren, der sie und die Schülergruppe sicher nach Jordanien brachte.

Auf der anderen Seite der Grenze seien sie dann zum Flughafen in Amman gebracht worden, von wo sie schließlich am Montagabend über Rom nach Island ausgeflogen worden seien. "Und dort sind sie jetzt vor schätzungsweise einer Stunde angekommen und sind alle sicherer und zufrieden - und die Last fällt jetzt von allen ab", erklärte Schulleiter Kaiser am Dienstagvormittag.

Alternativ, ohne die Hilfe der isländischen Behörden, hätte nur die Möglichkeit bestanden, am kommenden Donnerstag einen anderen Flug zu bekommen, berichtet Kaiser - aber keine frühere Ausreise.

"Das war sehr schwierig. Für Donnerstag hatten wir sowieso einen Flug gebucht, und da konnten wir dann nochmal eine andere Maschine reservieren. Aber das war alles - ansonsten war nichts möglich."



Kirchheimer Wirtschaftsgymnasiasten besuchten Partnerschule

Die zehn Jugendlichen und zwei Lehrkräfte der Schule in Kirchheim unter Teck waren vor rund einer Woche zu einem Besuch der Thelma Yellin High School of the Arts aufgebrochen. "Das sind alles minderjährige Schüler, die momentan in der Jahrgangsstufe eins bei uns im Wirtschaftsgymnasium sind", erklärte Schulleiter Jens Kaiser im SWR. Die israelische Schule liegt in der Stadt Givatayim östlich von Tel Aviv.

Wenige Tage nach ihrer Ankunft startete die radikalislamische Terrororganisation Hamas überraschend Angriffe auf Israel. Dabei soll auch eine Rakete in der Stadt Givatayim eingeschlagen sein. Noch am Samstag hatte Israel den Kriegszustand ausgerufen.

Schüler kamen in israelische Familien mit Privat-Bunkern

Die Schülerinnen und Schüler kamen während ihrer Reise in israelischen Gastfamilien der Partnerschule unter. Nach den Angriffen am Samstagmorgen wurden sie laut Schulleiter Jens Kaiser auf die Familien umverteilt, die über besonders hohe Sicherheitseinrichtungen wie private Bunker verfügen.

Auch das Landratsamt Esslingen hatte versucht, die Schülergruppe aus Israel ausfliegen zu lassen. Das sei nicht einfach gewesen, denn viele Fluglinien haben ihre Flüge aus Sicherheitsgründen eingestellt. Laut Medienberichten war noch am Montag unklar, wann und ob die Schüler und Schülerinnen Israel verlassen können.

Israelische Schülergruppe war im Juli zu Besuch in Kirchheim unter Teck

Laut "Teckbote" besuchte im Juli die israelische Schülerband "Dibraya" Kirchheim unter Teck zum deutsch-israelischen Schüleraustausch. Lange war der Schüleraustausch zwischen den beiden Schulen aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen. Auf den ersten Besuch der israelischen Partnerschule nach der Pandemie hatten sich die Schüler und Schülerinnen demnach besonders gefreut.