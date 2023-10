Sonderflüge der Lufthansa sollen Deutsche aus Israel ausfliegen

Die Lufthansa wird am Donnerstag und Freitag mehrere Sonderflüge durchführen, um Deutsche aus Israel zurückzuholen. Das teilte das Auswärtige Amt mit. Es soll sich um vier Flüge pro Tag handeln.

Nach den blutigen Angriffen der islamistischen Hamas auf Israel warten in dem Land zahlreiche Deutsche darauf, in die Heimat zurück zu können. Zuletzt hatte es Kritik an der Bundesregierung gegeben, auch von Rheinland-Pfälzern in Israel. Nun hat das Auswärtige Amt Flüge organisiert.

Das Krisenreaktionszentrum des Außenministeriums in Berlin hatte zuvor unter Hochdruck mit Fluggesellschaften darüber verhandelt, Flugkapazitäten zu erweitern.

Ausreisewillige sollen sich in Vorsorgeliste "Elefand" eintragen

Das Außenministerium in Berlin will die in der Krisenvorsorgeliste "Elefand" registrierten deutschen Staatsangehörigen am Mittwoch darüber informieren, wie die Tickets für die Sonderflüge bei der Lufthansa gebucht werden können. Noch nicht registrierte ausreisewillige deutsche Staatsangehörige sollten sich umgehend in die Liste eintragen, hieß es weiter.

Mit der Erfassung in dem System "Elefand" können Deutsche im Ausland in akuten Krisenfällen schnell von deutschen Vertretungen informiert und in mögliche Krisenmaßnahmen einbezogen werden.

Diakon aus Montabaur: "Fühlen uns im Stich gelassen"

Der Vetreter einer Pilgergruppe aus dem Bistum Limburg hatte das Vorgehen der Bundesregierung am Montag scharf kritisiert.

"Wir fühlen uns im Stich gelassen von der deutschen Regierung", sagte Diakon Marco Rocco aus Montabaur dem SWR. Die Pilgergruppe sei irritiert, wie sie die Rückreise antreten solle. Der Bundesregierung und der deutschen Botschaft warf er mangelnde Unterstützung vor. Es gebe keine Perspektive, wie es weiter gehen solle.

Aus dem Auswärtigen Amt hieß es am Dienstag zunächst, man stehe gemeinsam mit der deutschen Botschaft in Tel Aviv in engem Kontakt mit den israelischen Behörden und mit den sich in Israel befindenden deutschen Staatsangehörigen und berate über mögliche Ausreiseoptionen und -routen. Informationen des Auswärtigen Amtes zufolge gebe es weiterhin kommerzielle Flüge aus Israel heraus, die genutzt werden könnten.

Terrorangriff der Hamas am Samstag

Bei einem großangelegten Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel sind seit Samstag mindestens 900 Menschen in Israel getötet worden. Zudem wurden mehr als 2.800 Menschen verletzt. Hamas-Mitglieder entführten rund 150 Menschen in den Gazastreifen. Durch israelische Luftangriffe kam es auch dort zu hunderten von Todesopfern.