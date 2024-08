per Mail teilen

In einem Recyclinghof in Kirchheim-Ötlingen brennt es. Die Feuerwehr spricht von einem Großbrand. Da dort Holzhackschnitzel hergestellt werden, dauern die Löscharbeiten an.

Am Freitagmorgen ist auf einem Recyclinghof mit einer Holzhackschnitzelanlage in Kirchheim-Ötlingen (Kreis Esslingen) ein Feuer ausgebrochen. Der Brand habe sich auf die Anlage, die Maschinen und Berge von Holzhackschnitzeln ausgebreitet, teilte die Feuerwehr mit. Weil die Hackschnitzelanlage etwas außerhalb von Ötlingen liegt, gebe es dort keine starke Wasserversorgung, heißt es weiter. Der Brand sei mittlerweile unter Kontrolle. Die Löscharbeiten dauern laut Feuerwehr an.

Brennende Holzhackschnitzelanlage: Großeinsatz in Kirchheim-Ötlingen

Mit 16 Fahrzeugen und fast 100 Einsatzkräften versucht die Feuerwehr den Großbrand zu bekämpfen. Die Feuerwehr Kirchheim wird unterstützt von Kolleginnen und Kollegen aus Wernau und Wendlingen. Die Nachlöscharbeiten werden voraussichtlich den Vormittag über andauern, da die Berge an Holzhackschnitzeln mit Hilfe von Baggern flachgelegt und abgelöscht werden müssen, so die Feuerwehr.

Eine weitere Herausforderung ist, dass es in der Hackschnitzelanlage keine starke Wasserversorgung gibt. Die Löschfahrzeuge müssen deshalb im Pendelbetrieb zwischen den Hydranten in Ötlingen selbst und dem Recyclingbetrieb hin und her fahren.

Bereits der zweite Brand im Recyclingbetrieb

Es ist nicht der erste Brand dieser Art in der Hackschnitzelanlage in Kirchheim-Ötlingen. Bereits 2016 entwickelte sich ein ähnlicher Vollbrand. Weil man aus dem damaligen Vorfall gelernt habe, hätten die Einsatzkräfte schneller reagieren und Wohn- und Bürogebäude besser schützen können, so die Informationen. Auch die Wasserversorgung aus Ötlingen konnte demnach schneller hergestellt werden. Die Ursache für den Brand ist noch unklar. Vor Ort sind Brandermittler der Polizei.