Tag der Trauer in Illerkirchberg

Zwei Schülerinnen wurden am Montag auf ihrem Schulweg in Illerkirchberg (Alb-Donau-Kreis) mit einem Messer angegriffen. Das 14 Jahre alte Mädchen starb im Krankenhaus, die 13-Jährige überlebte schwer verletzt. Der Tag danach war in der Gemeinde bei Ulm ein Tag der Trauer und der Fassungslosigkeit.