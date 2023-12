Die Polizei hat am Montag ein Wildschwein in Leimen-St. Ilgen (Rhein-Neckar-Kreis) gestoppt. Das Tier verirrte sich laut Polizei in einem Wohngebiet. Niemand wurde verletzt.

Weil ein Wildschwein am Montagnachmittag in Leimen-St. Ilgen unterwegs war, alarmierten mehrere Bewohner die Polizei. Es handelte sich um "Melvin", einen Keiler, der von Menschen aufgezogen wurde und aus seinem Gehege ausgebrochen war. Das teilte die Polizei Mannheim auf Facebook mit. Wildschwein "Melvin" wurde nach Hause gebracht Die Beamten konnten das Wildschwein in einer Tiefgarage einfangen und mithilfe der Berufstierrettung Rhein-Neckar und seinen Besitzern zurück in sein Gehege bringen. Niemand wurde bei dem Einsatz verletzt.