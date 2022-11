Exotische Spinne sorgt in Weinheim für Aufregung

Eine exotische Spinne hat am Montagvormittag in einem Supermarkt in Weinheim für Aufregung gesorgt. Das Tier wurde zwischen Bananen gesichtet - und rief die Polizei auf den Plan.

Bei der Spinne handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um eine sogenannte Riesenkrabbenspinne. Für den Menschen sind diese Tiere nach Angaben von Experten in der Regel ungefährlich. Tierrettung eingeschaltet Nachdem die Spinne in dem Geschäft entdeckt wurde, wurden Polizei und die Tierrettung Rhein-Neckar eingeschaltet. Die Spinne sei von den Tierrettern ins Reptilium in Landau gebracht worden. Dort solle zunächst untersucht werden, ob es sich tatsächlich um eine Riesenkrabbenspinne handelt. Riesenkrabbenspinnen fühlen sich auf Bananenplantagen wohl Bei dem in Weinheim gefundenen Tier handelt es sich um ein vergleichsweise kleines Exemplar. Generell können Laotische Riesenkrabbenspinnen eine Beinspannweite von rund 30 Zentimeter erreichen. Lebensraum der Riesenkrabbenspinne sind unter anderem Bananenplantagen. Laut Polizei ist es in der Vergangenheit immer wieder vorgekommen, dass exotische Spinnen aus Bananenkisten krabbeln.