Am Karfreitag beginnt für die "Weiße Flotte" in Heidelberg die Hauptsaison. Damit alle Schiffe bereit sind, wurde in den vergangenen Wochen und Monaten fleißig gearbeitet.

Reparieren, Streichen, Umparken: Für die "Weiße Flotte" in Heidelberg gibt es bis zum Auftakt der Hauptsaison am Karfreitag noch einige Arbeiten zu erledigen. Zur "Weißen Flotte" in Heidelberg gehören insgesamt sechs Schiffe, die in der Rhein-Neckar-Region unterwegs sind. Darunter ist das Linienschiff "MS Europa".

TÜV für das Schiff "MS Europa"

Bis Donnerstag lag das Schiff "MS Europa" noch auf dem Trockenen in der Werft in Neckarsteinach (Kreis Bergstraße). Alle fünf Jahre müssen die Schiffe überprüft werden, eine Art TÜV fürs Schiff wird gemacht. Gleichzeitig werden auch Arbeiten am Schiffsrumpf erledigt, die im Wasser nicht möglich sind, wie der Geschäftsführer der "Weißen Flotte" in Heidelberg, Karl Hofstätter, erzählt. Einen Tag vor dem Saisonstart wird das Schiff wieder in den Neckar gelassen und auf den Weg Richtung Heidelberg gelenkt.

Personal und Wetter - für erfolgreiche Saison wichtig

Angesprochen auf die Wünsche für die Saison bleibt Hofstätter bescheiden. Momentan sei er mit der Personalsituation zufrieden. Er hofft, dass dies auch so bleibt. Wie gerade überall sei es nicht einfach, neues und vor allem gutes Personal zu finden.

Gerade den Gästen wünscht er vor allem viele sonnige Tage. So können die mehreren hunderttausend Passagiere, welche jedes Jahr mit der "Weißen Flotte" auf dem Neckar unterwegs sind, ihre Ausflüge besonders genießen. Die Hauptsaison geht bis Ende Oktober.