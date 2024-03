Ab kommendem Freitag sind die Schiffe der sogenannten Weißen Flotte wieder auf dem Bodensee unterwegs. Fahrgäste müssen in dieser Saison für Tickets tiefer in die Tasche greifen.

Ab Karfreitag fahren die Schiffe der Vereinigten Schifffahrtsunternehmen für den Bodensee und Rhein (VSU) wieder auf dem Bodensee. Die Schiffe der "Weißen Flotte" seien bereit und kämen frisch von den Wartungsarbeiten aus der Werft, hieß es am Montag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz der Schifffahrtsbetriebe.

Einheimischen und Touristen freuen sich auf den Saisonstart der "Weißen Flotte":

Fahrkarten für Schifffahrten auf dem Bodensee werden teurer

Tickets für Schifffahrten werden in dieser Saison mehr kosten. Die deutschen Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) zum Beispiel verlangen im Schnitt 6,5 Prozent mehr. "Diese Anpassung ist notwendig, um die Qualität unserer Schifffahrt aufrechtzuerhalten und die steigenden Kosten zu decken", heißt es auch von Markus Wilda von der Schweizerischen Bodensee-Schifffahrt AG (SBS).

Die Schifffahrtsunternehmen auf dem Bodensee Die Vereinigten Schifffahrtsunternehmen für den Bodensee und Rhein (VSU) sind ein Verband der Bodensee-Schiffsbetriebe GmbH (BSB) aus Deutschland, der Vorarlberg Lines Bodenseeschifffahrt GmbH & Co (VLB), der Schweizerischen Bodensee Schifffahrt (SBS) und der Schweizerischen Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh). Der Zweck des Verbandes ist die Pflege und Förderung des Schifffahrtsverkehrs auf Bodensee und Rhein.

Mit der vergangenen Saison zeigten sich die Schifffahrtsunternehmen zufrieden. Trotz teilweise schlechten Wetters ist die Zahl der Fahrgäste um 6,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. 3,3 Millionen Menschen waren 2023 mit Schiffen der "Weißen Flotte" auf dem Bodensee unterwegs. Das seien allerdings immer noch weniger Passagiere als in den Jahren vor der Corona-Pandemie, heißt es.

200 Jahre Personenschifffahrt auf dem Bodensee

Die Personenschifffahrt auf dem Bodensee wird in diesem 200 Jahre alt. Denn ab dem Jahr 1824 war der Dampfer "Wilhelm" zwischen Friedrichshafen und Rorschach/Romanshorn unterwegs. Gefeiert wird das Jubiläum mit vier Aktionstagen. So dürfen zum Beispiel am 5. Mai Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre kostenlos mitfahren und am 22. September können Passagiere ihr Fahrrad kostenlos mitnehmen.

Vertreter der Schifffahrtsunternehmen - von links: Norbert Reuter (Bodensee-Schiffsbetriebe), Frank Weber (Bodensee-Schiffsbetriebe), Alexandro Rupp (Vorarlberg Lines Bodenseeschifffahrt), Remo Rey (Schweizerische Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein) und Benno Gmür (Schweizerische Bodensee-Schifffahrt). SWR Bernhard Hentschel

Auch darüber hinaus sei in dieser Saison ein abwechslungsreiches Programm geplant, so die Schifffahrtsunternehmen. Ein Höhepunkt etwa sei die Internationale Flottensternfahrt Ende April. Vor Meersburg bilden dabei mehrere Schiffe einen großen Stern im Bodensee. Das sei ein beeindruckendes nautisches Manöver, so die Schifffahrtsbetriebe.

Das Schiff "MS Thurgau" fährt auf dem Rhein. SWR Tina Löschner (Archiv)

Die Schiffe sind bis Mitte Oktober auf dem Bodensee unterwegs. Wegen ihrer Farbe werden die Fahrgastschiffe aus Deutschland, Österreich und der Schweiz auch "Weiße Flotte" genannt.