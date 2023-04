Elektroschiff der Weißen Flotte startet in die Saison

Das Elektroschiff "Insel Mainau" wird täglich zwischen Unteruhldingen und der Insel Mainau pendeln. In der Hauptsaison wird auch Meersburg angesteuert.

Im Überlinger See pendelt ab Samstag das erste vollelektrisch betriebene Schiff "Insel Mainau" der Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB). Bis Mitte Oktober verbindet es die Insel Mainau (Kreis Konstanz) mit Unteruhldingen (Bodenseekreis). Das Schiff, das zur Weißen Flotte auf dem Bodensee gehört, ist wie ein Katamaran gebaut und bietet Platz für bis zu 300 Fahrgäste. Die Kosten für den Bau betrugen laut BSB 3,6 Millionen Euro.

Montage des Elektroschiffes in Friedrichshafen

Der Bau des Schiffes dauerte neun Monate. Die Montage der in Stralsund gefertigten Bauteile fand in der Werft in Friedrichshafen statt. Auf dem Dach des Katamarans befinden sich Solarzellen. Die Batterien werden laut den Bodensee-Schiffsbetrieben zusätzlich in der Mittagspause und im Hafen aufgeladen. Eine Batterieladung soll etwa einen Tag halten.

Die Solarzellen des E-Schiffs der Bodensee-Schiffsbetriebe. SWR Martin Hattenberger

Verzögerung der Betriebsaufnahme im vergangenen Sommer

Seinen Betrieb nahm das Schiff erstmals im September 2022 auf. Der geplante Start im Sommer hatte sich aufgrund einer Panne beim Stappellauf verzögert. Durch einen Zusammenstoß an der Slipanlage war ein kleines Leck entstanden. So wurden mehrere Batterien beschädigt.

Taufe mit Bodensee-Wasser

Im Juli vergangenen Jahres wurde das Schiff statt mit Sekt mit Bodensee-Wasser getauft. Kinder übernahmen die Taufe mit kleinen Gießkannen. Sie stünden wie das Elektroschiff auf dem Bodensee für die Zukunft, so die Geschäftsführerin der Insel Mainau und Taufpatin des E-Schiffes, Bettina Gräfin Bernadotte, im vergangen Sommer.