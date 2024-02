per Mail teilen

Gertrud Möll ist mit 105 Jahren die älteste Bürgerin Weinheims. Mit Brettspielen bleibt sie fit und lieferte sich zu ihrem Geburtstag ein Mühle-Duell mit Oberbürgermeister Just.

Die älteste Bürgerin Weinheims (Rhein-Neckar-Kreis) heißt Gertrud Möll. Ihre Familie nennt sie liebevoll "Mutti". Zu ihrem 105. Geburtstag hat sie den Oberbürgermeister Manuel Just (CDU) am Donnerstag zu einem Mühle-Duell herausgefordert. Schon im vergangenen Jahr haben sie sich die Partie vorgenommen, als Just ihr zum 104. Geburtstag gratulierte. "Aber wir spielen nur, wenn Sie auch gut verlieren können", zwinkerte die alte Dame dem Oberbürgermeister damals zu.

Spiele und Süßigkeiten halten sie bei Laune

Gertrud Möll liest viel. Auch Mühle und Schach spielt die ehemalige Sekretärin leidenschaftlich gern - um geistig fit zu bleiben, wie sie selbst sagt. Bis vor zehn Jahren hat sie mit ihrer Familie noch Krafttraining und Wassergymnastik gemacht. Insgesamt habe sie sehr gesund gelebt. Was aber nach wie vor auf keinen Fall fehlen darf, ist eine Schnapspraline pro Tag. Aber nicht mehr - "wegen der Kalorien. Mit Genuss esse ich das - morgens", erzählt die alte Dame mit breitem Lächeln. Diese Fröhlichkeit zieht sich durch den Alltag ihrer Großmutter, erzählt Enkelin Nadja Weiß.

Sie ist eine Kämpferin. (...) Sie beißt sich durch alles durch - egal, ob sie Schmerzen hat. Sie macht einfach immer weiter.

Die älteste Weinheimerin feiert ihren 105. Geburtstag gemeinsam mit ihrer Familie und Oberbürgermeister Just. Stadt Weinheim, Roland Kern

Leben im Viergenerationenhaus in Weinheim

Unterstützung bekommt die alte Dame von ihren Verwandten: Seit fünf Jahren lebt Gertrud Möll bei der Familie ihrer Tochter im Weinheimer Stadtteil Lützelsachsen. Direkt nebenan wohnen ihre Enkelkinder und Urenkel. Vorher lebte Gertrud Möll gemeinsam mit ihrem Mann und den beiden Kindern in Mannheim-Seckenheim. Seit 2006 ist sie Witwe.

Die 105-Jährige hätte selbst auch nie gedacht, dass sie mal so alt werden würde. Aber sie ist zufrieden: "Ich habe gute Kinder. Was will man mehr?". Zufrieden ist die alte Dame auch mit dem Ergebnis des Mühle-Duells mit dem Oberbürgermeister. Denn alle drei Runden konnte sie locker für sich entscheiden.