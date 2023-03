Heidelberg: Warnstreik an Schleuse, bei rnv und Bahn

Landesweit wird am Montag der Verkehr bestreikt - auch in der Rhein-Neckar-Region. In Heidelberg treffen sich Streikende aus ganz Baden-Württemberg an der Neckarschleuse.

Der Warnstreik und damit verbundene Stillstand betrifft den Nah- und Fernverkehr der Deutschen Bahn, die Straßenbahnen und Busse der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH und auch die Wasserstraßen - wie den Neckar. In Heidelberg wird am Montag die Schleuse bestreikt. Heidelberg: Streik Schleuse bremst Schiffe aus Weder Binnenschiffe noch Fahrgastschiffe können die Schleuse passieren, so Gewerkschaftssekretär Markus Kling. Stattdessen treffen sich am Montagvormittag Streikende aus dem ganzen Land in Heidelberg. "Das heißt, dass der Gütertransport via Schiff nicht möglich ist. Es kann aber auch sein, dass die Fahrgastschifffahrrt betroffen ist." Ver.di erwartet zwischen 100 und 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter Oberrhein und Neckar. Baden-Württemberg Gemeinsame Aktion von ver.di und EVG Chaos-Montag in BW? Warnstreik soll Bahnverkehr lahmlegen ver.di und EVG wollen den öffentlichen Verkehr einen Tag lang lahmlegen. Bestreikt werden neben Nah- und Fernverkehr auf den Schienen auch die Flughäfen und Wasserstraßen. 16:00 Uhr SWR1 Baden-Württemberg SWR1 Baden-Württemberg Kundgebung mit rnv-Streikenden am Marktplatz Die Streikenden wollen von der Schleuse aus in einem kurzen Demonstrationszug zum Heidelberger Marktplatz ziehen. Dort treffen sie auf etwa 500 Streikende der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH - deren Straßenbahnen und Busse ebenfalls stillstehen. Ver.di fordert für die Beschäftigten 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. "In der Wasserstraßen- und Schiffahrtsstraßenverwaltung sind Viele in unteren Entgeltgruppen und brauchen dringend Gehaltssteigerungen, um ihr Leben bestreiten zu können." Keine Züge in Mannheim und Heidelberg Auch die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) beteiligt sich am flächendeckenden Warnstreik, der dafür sorgt, dass größtenteils kein Zug fahren wird. Auch am Verkehrsknotenpunkt Mannheim und dem Hauptbahnhof Heidelberg ist der Nah- und Fernverkehr eingestellt.