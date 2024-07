Vier Unfälle legen Verkehr auf A6 zwischen Sinsheim und Walldorf lahm

Innerhalb von zehn Minuten haben sich auf der A6 zwischen der Anschlussstelle Sinsheim und dem Autobahnkreuz Walldorf vier voneinander unabhängige Unfälle ereignet. Es gab lange Staus.

Auf der A6 hat es am Samstag innerhalb von nur zehn Minuten gleich vier Unfälle zwischen der Anschlussstelle Sinsheim und dem Autobahnkreuz Walldorf (beides Rhein-Neckar-Kreis) gegeben, die sich voneinander unabhängig ereignet haben. Insgesamt waren laut Polizei zehn Fahrzeuge beteiligt. Es gab keine Schwerverletzten, ein Rettungshubschrauber drehte laut Polizei wieder ab. Insgesamt wurden fünf Menschen leicht verletzt.

150.000 Euro Schaden und insgesamt etwa 14 Kilometer Stau

Nach ersten Schätzungen entstand ein Gesamtschaden von rund 150.000 Euro. Drei der Unfälle passierten auf der Spur in Richtung Mannheim, einer in Richtung Heilbronn. Es gab bis in den Nachmittag hinein lange Staus: In Richtung Mannheim waren es laut Polizei geschätzte zehn Kilometer, in Richtung Heilbronn etwa vier Kilometer.