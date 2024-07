Unzählige Möhren blockieren Straße bei Reilingen

per Mail teilen

Bei Reilingen (Rhein-Neckar-Kreis) hat sich am Freitag eine große Menge Möhren auf der Landstraße verteilt. Ein Traktoranhänger hatte die Möhren wegen eines Defekts abgekippt.

Eine große Ladung Futtermöhren hat am Freitagnachmittag die Landstraße zwischen Hockenheim und Walldorf (beides Rhein-Neckar-Kreis) etwa zwei Stunden lang blockiert. Der Anhänger eines Traktors hatte sich wegen eines Defektes plötzlich selbst entladen und kippte dabei um.

Defekt bei voller Fahrt auf Höhe des Reilinger Reitvereins

Ein Landwirt war am Freitag mit seinem Traktor und zwei Anhängern auf der Landstraße 723 in Richtung Walldorf unterwegs gewesen. Laut Polizei gab es plötzlich bei voller Fahrt auf Höhe des Reilinger Reitvereins einen Defekt. Daraufhin kippte der erste der beiden Anhänger seine komplette Ladung an Futtermöhren ab, welche sich auf der Fahrbahn verteilten. Durch das unkontrollierte und abrupte Entladen fiel der Anhänger zur Seite um.

Schmieriger Möhrensaft auf Landstraße

Auf der Landstraße hatte sich ein schmieriger Möhrensaft-Film gebildet. Die Fahrbahn musste für etwa zwei Stunden in beide Richtungen gesperrt werden. Laut Polizei bildeten sich längere Staus. Der Landwirt lud mit einem Frontlader einen Teil der Möhren um. Ein weiterer Teil wurde in den Seitengraben geschoben. Die Fahrbahndecke wurde beschädigt. Wie viel die Reparatur kosten wird, ist noch unklar.