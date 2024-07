per Mail teilen

In Crailsheim ist am späten Freitagabend ein 20 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen. Er kollidierte mit einem Auto.

In Crailsheim hat es am Freitagabend gegen 22 Uhr einen tödlichen Unfall gegeben. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Aalen ist ein 20 Jahre alter Motorradfahrer dort mit einem Auto zusammengestoßen, das von einer Tankstelle aus in eine Straße einbiegen wollte.

Motorradfahrer zu schnell unterwegs?

Der 52 Jahre alte Autofahrer hatte den Motorradfahrer offenbar zu spät gesehen. Der 20-Jährige versuchte wohl noch auszuweichen, streifte aber das Auto und stürzte. Er erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft hat einen Unfallgutachter eingeschaltet. Der Motorradfahrer war möglicherweise mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs. Es entstand rund 10.000 Euro Sachschaden.