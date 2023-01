Von Maskenpflicht befreit: Urteil gegen Weinheimer Ärztin erwartet

per Mail teilen

Vor dem Amtsgericht Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) wird am Montag das Urteil gegen eine Weinheimer Ärztin erwartet - wegen falscher Atteste zur Befreiung von der Maskenpflicht.

Die Staatsanwältin hat in ihrem Plädoyer eine dreieinhalbjährige Haftstrafe und ein dreijähriges Berufsverbot für die Weinheimer Allgemeinmedizinerin gefordert. Sie sieht den Tatbestand des "Ausstellens unrichtiger Gesundheitszeugnisse" erfüllt.

Als rechtlichen Hintergrund führte sie an, dass ein Attest laut Bundesgerichtshof bereits dann als falsch gilt, wenn ein Zeugnis über einen Befund ausgestellt wird, ohne dass eine Untersuchung stattgefunden hat.

Angeklagte positioniert sich öffentlich

Die Angeklagte positioniert sich in der Öffentlichkeit als Maskengegnerin und trat auch bei Veranstaltungen als Rednerin auf. Sie behauptet, das Tragen von Masken sei generell gesundheitsschädlich, unter anderem wegen Atemschwierigkeiten und der Gefahr einer Re-Infektion. Deshalb habe sie aus Überzeugung die 4374 Atteste größtenteils ohne direkten Patientenkontakt ausgestellt.

Demonstration vor dem Amtsgericht Weinheim. Rund 70 Menschen nutzten den Prozess, um ihre Sicht der Dinge zu präsentieren SWR

Unterstützung aus Querdenker-Szene

Vor dem Amtsgericht versammelten sich an den bisherigen beiden Prozesstagen jeweils rund 70 Anhänger der Weinheimer Ärztin, darunter viele Gegner von Corona-Maßnahmen aus der Querdenker-Szene, aber auch zufriedene Patientinnen und Patienten der Ärztin. Die Angeklagte selbst sprach in Verhandlungspausen vor der Tür des Amtsgerichts zu ihren Anhängern, die sie lautstark bejubelten.

Atteste privat abgerechnet

Die Ermittler hatten in aufwendiger Kleinarbeit die Zahl der offensichtlich ohne Patientenkontakt ausgestellten Atteste festgestellt. Die genannte Zahl von 4.374 Attesten ist nach Aussage eines Polizeibeamten eine bereinigte Zahl der Atteste, die nur die unstrittigen Fälle beinhaltet. Die Ärztin hatte die Atteste zum Beispiel auf Email-Anfragen aus dem ganzen Bundesgebiet in großer Zahl ausgestellt. Diese Dienstleistung rechnete sie privat ab und verlangte für jedes Attest fünf Euro. Insgesamt 28.000 Euro kamen so zusammen.

Für die Bürohilfe forderte die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von einem Jahr und vier Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt werden könne, sowie eine Geldstrafe von zwei Monatsgehältern.

Überlange Plädoyers angekündigt

Der Anwalt der Ärztin und die Anwältin der Bürohilfe haben angekündigt, zusammen mindestens sechs Stunden plädieren zu wollen. Auch die Angeklagte will mindestens eine Stunde lang Stellung beziehen. Die Verteidigung will einen Freispruch erreichen.

Die beiden Anwälte hatten den letzten Verhandlungstag platzen lassen, an dem die Urteilsverkündung geplant war. Sie waren zwar am Amtsgericht erschienen, hatten aber gesagt, sie seien wegen Krankheit nicht in der Lage zu plädieren.