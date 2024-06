Unfall auf Supermarkt-Parkplatz in Heidelberg: Auto in Tiefe gestürzt

Ein Auto ist am Freitag von einem Supermarkt-Parkplatz in Heidelberg-Ziegelhausen einige Meter in die Tiefe gestürzt. Laut Polizei wurden zwei Personen verletzt.

Bei einem Unfall auf einem Supermarkt-Parkplatz im Heidelberger Stadtteil Ziegelhausen sind zwei Personen verletzt worden. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Über die Schwere der Verletzungen gibt es noch keine Informationen. Beide Personen kamen ins Krankenhaus. Unfall in Heidelberg: Rettungshubschrauber im Einsatz Ein Auto ist dort am Freitagmittag aus noch ungeklärter Ursache von dem Parkplatz mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Bei dem Unfall in Heidelberg-Schlierbach wurden zwei Menschen verletzt. René Priebe • PR-Video Laut Polizei waren mehrere Rettungskräfte im Einsatz, ebenso ein Rettungshubschrauber. Über den genauen Unfallhergang hat die Polizei am Freitagmittag noch keine Details mitgeteilt.