Erneut haben Unbekannte bei Billigheim (Neckar-Odenwald-Kreis) den Zaun eines Reh-Geheges aufgeschnitten. Einige Rehe sind entkommen. Der Besitzer ist verzweifelt.

Die Polizei sucht nach einem oder mehreren Personen, die in der Vergangenheit immer wieder den Zaun eines Reh-Geheges bei Billigheim aufgeschnitten haben. Nach dem jüngsten Zaunschaden sind fünf Rehe davongelaufen, das teilte der Besitzer dem SWR mit. Er setzt für Hinweisgeber eine Belohnung von 2.000 Euro aus. Um wem es sich bei den Tätern handeln könnte, weiß er nicht. Vielleicht Tierschützer? Auf jeden Fall müsse es eine ortskundige Person sein, vermutet er. Bei der Polizei hat sich bis jetzt noch kein Zeuge gemeldet, sagte ein Sprecherin dem SWR.

Alles wieder dicht: Wie auf dem Bild zu sehen, hat der Besitzer den Schaden am Zaun seines Geheges wieder behoben. Bernd Geistlinger

Gehege zwischen Billigheim und Allfeld: Noch 16 Rehe übrig

Zurzeit befinden sich nach Angaben des Mannes noch 16 Rehe in dem etwa vier Hektar großen Gehege. Es liegt an der Landesstraße 526 zwischen der Gemeinde Billigheim und dem Ortsteil Allfeld im Gewann "Kirchberg". Das Gehege ist auf einer Länge von etwa zwei Kilometern komplett umzäunt. Der Besitzer, ein pensionierter Beamter, bezeichnet sich selbst als Hobby-Damwild-Züchter. Er verfolge keine gewerbliche Interessen, was seine Rehe angeht.

Schon 50 Rehe durch Zaunschäden ausgebüxt

Der oder die Täter haben den Zaun um das Gehege laut dem Besitzer in der Vergangenheit jeweils an verschiedenen Stellen aufgeschnitten. Das passiere schon seit etwa zehn Jahren. Seitdem, so der Mann, seien insgesamt 50 seiner Rehe ausgebüxt. Durch die Zaunschnitte und die entlaufenen Tiere sei ein Schaden von insgesamt rund 40.000 Euro entstanden. Es sei durch die entlaufenen Tiere auch schon zu mehreren Unfällen auf den Straßen in der Gegend rund um das Gehege gekommen.