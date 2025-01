per Mail teilen

Nach der Tötung von zwei Frauen aus der Ukraine im März 2024 beginnt am Dienstag der Prozess am Mannheimer Landgericht. Die Leichen wurden bei Hockenheim und Bad Schönborn gefunden.

Ein Ehepaar aus Sandhausen (Rhein-Neckar-Kreis) muss sich wegen Mordes in zwei Fällen sowie der Entziehung Minderjähriger verantworten. Am Dienstag startet der Prozess vor dem Mannheimer Landgericht.

Ermittler entdeckten Leichen bei Hockenheim und Bad Schönborn

Die beiden Tatverdächtigen sollen für die Morde an zwei Frauen aus der Ukraine verantwortlich sein. Die erste Leiche war Anfang März 2024 am Rheinufer bei Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) gefunden worden. Bei dem Opfer handelte es sich um eine 27-jährige Frau aus der Ukraine. Sie lebte gemeinsam mit ihrer fünf Wochen alten Tochter und ihrer Mutter in einer Flüchtlingsunterkunft im Rhein-Neckar-Kreis.

Die Suche nach dem Baby und seiner Großmutter führte die Ermittler schließlich zur zweiten Leiche. Die Ermittler entdeckten die 51-Jährige knapp zwei Wochen später in einem See bei Bad Schönborn (Kreis Karlsruhe) .

Entführung des Säuglings offenbar geplant

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass sich die beiden Angeklagten bereits seit Längerem eine gemeinsame Tochter wünschten. Deshalb sollen sie den Entschluss gefasst haben, einen Säugling zu entführen und diesen als ihr eigenes Kind auszugeben.

Um Kontakt mit werdenden Müttern aufzunehmen, sei die Angeklagte einer Messenger-Gruppe zur Unterstützung ukrainischer Geflüchteter beigetreten. Darüber soll sie ihr späteres Opfer kennengelernt haben. Die Staatsanwaltschaft geht weiter davon aus, dass das Ehepaar den beiden Frauen an einem Abend im vergangenen Frühjahr zunächst sedierende Medikamente verabreicht hatte, bevor sie erst die Großmutter des Babys und schließlich die Mutter töteten. Den Säugling sollen sie an sich genommen haben.

Kleinkind lebt heute bei seiner Tante in der Ukraine

Das Kleinkind lebt inzwischen in der Ukraine und wird dort von seiner Tante großgezogen. Die Schwester der getöteten Kindsmutter wird im Prozess als Nebenklägerin auftreten. Die junge Frau hatte das mittlerweile etwa zehn Monate alte Baby vergangenen Sommer in ihre Obhut genommen. Die Adoption sei beantragt, aber noch nicht umgesetzt, erklärte ihr Anwalt auf Nachfrage. Zuvor lebte das Kind in einer Pflegefamilie.

Das Gericht hat insgesamt neun Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil könnte nach Informationen einer Sprecherin am 21. Februar verkündet werden.