Weil aktuell viele Mitarbeiter im Stellwerk Neckargemünd krank sind, fahren für den Rest der Woche nachts keine S-Bahnen von Heidelberg aus in Richtung Eberbach und Meckesheim.

Die S-Bahnen durch das Neckartal werden vorerst bis Freitag ausfallen, teilte die Bahn am Dienstagabend mit - und zwar immer zwischen 21 Uhr und sechs Uhr morgens. Dann ist bei den S-Bahnen am Heidelberger Karlstor-Bahnhof Endstation.

In Richtung Eberbach beziehungsweise Meckesheim geht es in dieser Zeit per Bus weiter - genauso in der Gegenrichtung von Eberbach und Meckesheim in Richtung Heidelberg. Betroffen sind die Linien S1 von Homburg/Saar in Richtung Osterburken, S2 von Kaiserslautern in Richtung Mosbach, S5 von Heidelberg in Richtung Eppingen und S51 von Heidelberg in Richtung Aglasterhausen.

Kein fester Fahrplan für Strecke zwischen Heidelberg und Eberbach

Die Bahn weist darauf hin, dass dieser Schienen-Ersatzverkehr ohne festen Fahrplan funktioniert und die Busse nicht immer unmittelbar an den Bahnhöfen halten können. Auf der Homepage der Bahn kann man sich über die genauen Standorte der Haltestellen für den Schienen-Ersatzverkehr informieren. Reisende sollten sich auf längere Fahrzeiten einstellen, so die Bahn. Fahrräder können in den Bussen nicht mitgenommen werden. Hintergrund für die Ausfälle sei ein hoher Krankenstand beim Personal des Stellwerks in Neckargemünd. Die Regelung gilt vorerst bis kommenden Freitag.