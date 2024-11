Manche haben es befürchtet, viele nicht für möglich gehalten: Donald Trump wird wieder US-Präsident. Wie denken die Menschen rund um Mannheim darüber?

Der Republikaner Donald Trump hat sich am Mittwochmorgen mitteleuropäischer Zeit zum Sieger der US-Präsidentschaftswahl erklärt. Er sagte in einer Rede vor seinen Anhängern in Florida: "Es ist ein politischer Sieg, wie ihn unser Land noch nie erlebt hat". Am Mittwoch um 11:35 Uhr meldete die online-Ausgabe der Tagesschau den Sieg Trumps und berief sich dabei auf Daten unter anderem der Nachrichtenagentur Reuters.

DAI Heidelberg: Angst, dass Trump Macht ausnutzt

Der Tag nach der Wahl in den USA. Besuch bei Jakob Köllhofer im Deutsch-Amerikanischen Institut (DAI) in Heidelberg. Köllhofer leitet das Haus seit 47 Jahren, Ende dieses Jahres geht er in den Ruhestand. Er fragt sich nun - wie mutmaßlich viele andere Menschen auch: Was hat die US-Amerikaner dazu gebracht, mehrheitlich für Trump zu stimmen? Eine schnelle Antwort darauf hat er nicht. Köllhofer sagte dem SWR, er habe Angst davor, dass Trump jetzt alle Planstellen mit Leuten besetzen kann, die in seinem Sinne "fest entschlossen sind, das umzusetzen, was sie sich vorgenommen haben". Die vier Amtsjahre würden "große Folgen haben", nicht nur für die USA, sondern auch "für die traditionellen Verbündeten".

Es wird ein Weckruf sein für Europa und für Deutschland. Ich hoffe, dass wir dann nüchtern und sachlich und ebenfalls entschlossen damit umgehen.

"America first" wird laut Experte "alles dominieren"

Köllhofer erklärte, Deutschland werde sich daran gewöhnen müssen, dass Trump "mit der Macht im Rücken nicht vergisst, was er vorher angekündigt hat". So zählen zu Trumps Vorhaben unter anderem Massenabschiebungen von seiner Ansicht nach illegalen Einwanderern. Trump, so Köllhofer weiter, werde "all die Bündnisse und die Regeln in der Handelspolitik umkrempeln - 'Amercia first' wird alles dominieren". Europa werde sich sehr wahrscheinlich mit Handelszöllen abfinden müssen, was zu Einbußen bei den Exporten führen könne. Außerdem müsse sich Deutschland in der Sicherheitspolitik neu aufstellen.

USA-Experte: Wirtschaft und Migration haben Wahl entschieden

Der Politiker und Rechtsanwalt Karl A. Lamers aus Heidelberg gilt als ausgewiesener Außenpolitik- und USA-Experte. Dem SWR sagte Lamers am Mittwochmorgen in einer ersten Einschätzung, die Themen Wirtschaft und Migration hätten aus seiner Sicht diese Wahl in den USA entschieden.

Trump kann wohl "durchregieren"

Donald Trump könne in den USA jetzt quasi "durchregieren". Denn auch der US-Senat verfüge künftig wohl über eine republikanische Mehrheit, genauso wie das Repräsentantenhaus. Zudem sei das Oberste Gericht republikanisch geprägt. Damit könne Trump all das machen, was er sich vorgenommen hat, so Lamers.

Wer ist Karl A. Lamers? Karl Alfred Lamers ist Politiker und Rechtsanwalt. Er vertrat von 1994 bis 2021 als CDU-Mitglied den Wahlkreis Heidelberg im Deutschen Bundestag. Seit 2005 war Lamers stellvertretender Vorsitzender des Verteidigungsausschusses des Bundestags und von 2010 bis 2012 Präsident der Parlamentarischen Versammlung der NATO. Von 2008 bis 2014 war er Präsident der "Atlantic Treaty Association", außerdem ist er seit mehreren Jahren Vizepräsident der "Deutschen Atlantischen Gesellschaft". Zwischen 2003 und 2014 war Lamers Präsident des "Amerikanisch-Europäischen Freundschaftsclubs Heidelberg". Aktuell ist er in Heidelberg Honorarkonsul der Republik Estland für das Land Baden-Württemberg.

Trump als US-Präsident: "Druck für Deutschland"

Für Deutschland bedeute eine Trump-Präsidentschaft vor allem "Druck" - besonders in verteidigungs- und wirtschaftspolitischer Hinsicht. Trump sei bekanntermaßen ein Mann, der nichts von Allianzen halte. "Das heißt, die UNO und die NATO werden sich warm anziehen müssen." Auch für die Ukraine werde es große Schwierigkeiten geben.

Ex-US-Soldat in Mannheim enttäuscht über Wahlergebnis

In Mannheim waren bis 2015 tausende US-Soldaten stationiert. Manche von ihnen leben auch jetzt noch in der Stadt und sind nicht in ihre Heimat zurückgekehrt. Einige haben zum Beispiel hier geheiratet und eine Familie gegründet. Den Morgen nach der US-Wahlnacht verbringen ein deutsch-amerikanisches Ehepaar und eine Halb-Amerikanerin im Mannheimer Stadtteil Franklin gemeinsam vor dem Fernseher. Der US-Nachrichtensender CNN läuft, es wird in Dauerschleife über die Wahl, das Ergebnis, über Trump und Harris berichtet. Ex-Soldat Vernon Baker sagt dem SWR, er habe für Kamala Harris gestimmt. Entsprechend enttäuscht zuckt er die Achseln: "Jetzt müssen wir mit dem Ergebnis klarkommen und es akzeptieren. Die Welt dreht sich weiter."

Neben Baker und dessen Ehefrau Martina sitzt Michaela Person, sie ist in Wiesbaden geboren, hat einen US-amerikanischen Vater und eine deutsche Mutter. Person lebte 30 Jahre in den USA. Sie hat Kamala Harris die Daumen gedrückt und gibt zu, sie fühle nun "eine gewisse Traurigkeit".

Ich glaube, dass Trump die Nation rückwärts führt. Also zurück geht und nicht vorwärts. (...) Ich glaube, viele verstehen ihre eigenen Leute nicht. Warum wählt man so einen Menschen?

US-Wahl: Veranstaltung an Uni Mannheim

Am Mittwochmittag haben die Universität Mannheim zu einer Nach-Wahl-Veranstaltung im Ostflügel des Mannheimer Schlosses eingeladen. Dabei soll laut Universität die Wahl in den USA politisch eingeordnet und analysiert werden. Zu Gast wird demnach David Sirakov von der Atlantischen Akademie sein, dazu Mannheimer Studierende, die sich für ein Austauschsemester in den USA aufhalten - sie sollen live zugeschaltet werden. Die Mannheimer Absolventin und SPD-Bundestagsabgeordnete Isabel Cademartori berichtet der Uni zufolge von ersten Reaktionen aus dem politischen Berlin.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.